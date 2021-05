Aulas presenciais: Câmara de Patos de Minas cobra vacinação de professores

Emenviado à Prefeitura de, no Alto Paranaíba, adisse sera retomada deno modo presencial ou híbrido sem que seja possível antecipar ados profissionais da educação contra a. O documento partiu da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (Cectel) do Legislativo local.

Vereadores ressaltam que o plano de vacinação pode ser mudado pelo município com base em decisão do STF

O ofício endereçado ao prefeito Luís Eduardo Falcão Ferreira (Podemos), solicita a inclusão dos trabalhadores das escolas de Patos de Minas, das redes pública e privada, no Grupo 1 do Plano Municipal de Vacinação contra o coronavírus.Atualmente, esses profissionais estão incluídos no Grupo 4, ainda sem data prevista para seu início. A iniciativa foi encabeçada pelo vereador Daniel Amorim Gomes (PDT) e contou com a adesão de todos os demais vereadores da Casa Legislativa.