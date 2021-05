Em vídeo, morador de Lagoa Santa alerta sobre o perigo em carvoaria

Umgravado por um morador de, Região Metropolitana de Belo Horizonte, mostra que a emissão de fumaça que sai das chaminés dos fornos de uma, tem causado preocupação nosvizinhos que convivem diariamente com o cheiro dos gases liberados na fumaça.

Moradores do Bairro Lapinha convivem diariamente com a fumaça vida dos fornos que produzem carvão

Segundo o morador Marcus da Rocha, a fumaça que vem da carvoariatoma conta do Bairro Lapinha e durante ado coronavírus, a atividade do carvoejamento, processo de transformação da madeira em carvão, aumentou.

"Não sabemos mais o que fazer. Já procuramos a prefeitura, a Polícia Militar de Meio Ambiente e eles falam que a carvoaria está regularizada, mas quem mora perto sabe da realidade, porque todos os dias, depois das 17h, os fornos são ligados e o carvoejamento é a noite toda, e ninguém mais consegue ficar nem fora nem dentro de casa, tudo fica com cheiro de fumaça. Essa carvoaria vai acabar causando mortes em nossa comunidade".



Jordelita Soares de 88 anos, mora a menos de 600 metros dos fornos da carvoaria Texano Florestal, e o estado de saúde da idosa vem se agravando nos últimos meses. A filha dela conta que a mãe tem doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e os sintomas têm aumentado nos últimos meses, como tosse crônica e muita falta de ar todos os dias.

Morador de Lagoa Santa alerta sobre o perigo em carvoaria na cidade.



A filha da idosa fez um vídeo e mostrou ao médicoda mãe. Segundo o especialista, a poeira de carvão no pulmões podeo quadro de saúde da idosa se nada for feito em relação a emissão da fumaça.“Minha mãe está sofrendo com essa. Ela tem problemas noe também nos pulmões e a fumaça dessa carvoaria tirou a paz dela”.