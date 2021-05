Valadares: Kombi capota no Pico da Ibituruna e deixa sete pessoas feridas

A Kombi ficou de rodas pra cima e travou o trânsito na subida e descida da montanha, que tem 1.123 metros de altura (foto: Corpo de Bombeiros Divulgação) Kombi capotou na estrada de acesso ao Pico da Ibituruna, em Governador Valadares, leste de Minas, no início da noite de domingo (23/5), deixando sete pessoas feridas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a Kombi estava descendo a montanha, quando perdeu os freios e capotou na estrada.



LEIA MAIS 10:01 - 24/05/2021 Correios realizam leilão online de 114 veículos para renovar a frota em MG

08:27 - 24/05/2021 Motociclista morre em batida com caminhão na Via Expressa, na Grande BH

08:16 - 24/05/2021 Penúltima segunda (24/5) de maio será de chuvas fracas em Minas deslocamento dos veículos, com sirena ligada, chamou a atenção dos moradores dos bairros, que já estavam assustados com os vídeos que circulavam nas redes sociais, com os corpos dos feridos espalhados pela estrada. Umacapotou na estrada de acesso ao Pico da Ibituruna, em Governador Valadares, leste de Minas, no início da noite de domingo (23/5), deixando sete pessoas feridas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a Kombi estava descendo a montanha, quando perdeu os freios ena estrada.Ao serem acionados, os Bombeiros, as ambulâncias do SAMI e viaturas da Polícia Militar, foram imediatamente para o Pico do Ibituruna. Odos veículos, com sirena ligada, chamou a atenção dos moradores dos bairros, que já estavam assustados com os vídeos que circulavam nas redes sociais, com os corpos dos feridospela estrada.



Quando os Bombeiros chegaram ao local do acidente, encontraram a Kombi atravessada na estrada, com as rodas para cima, e as sete pessoas que ocupavam o veículo, já estavam fora das ferragens, deitadas no calçamento de pedra da estrada, à espera do socorro. E em pânico, todas sendo acalmadas por pessoas que moram na área do pico.



Os Bombeiros informaram que 'após análise e triagem feita pelos miliares desta corporação e pessoal do SAMU, as vítimas receberam os primeiros socorros no local e foram conduzidas ao Pronto Socorro do Hospital Municipal'.



Apesar das informações em grupos de WhatsApp e outras redes sociais darem conta de que havia sete pessoas mortas, os Bombeiros informaram que 'em relação ao estado físico das vítimas, nenhuma apresentou gravidade, nos exames preliminares feitos pelo médico do SAMU'. Apesar das informações em grupos de WhatsApp e outras redes sociais darem conta de que havia sete pessoas mortas, os Bombeiros informaram que 'em relação ao estado físico das vítimas, nenhuma apresentou gravidade, nos exames preliminares feitos pelo médico do SAMU'.



No local, além do socorro às vítimas, os militares do Corpo de Bombeiros realizaram a prevenção de um princípio de incêndio, tendo em vista o vazamento de combustível da Kombi. Depois dessa ação dos Bombeiros, o local ficou sob a responsabilidade da Polícia Militar para evitar acesso de curiosos e garantir a subida e descida dos moradores. No fim da noite, a estrada foi liberada.





Na manhã desta segunda-feira (24/5), a Linha 29 (linha de ônibus especial que dá acesso ao Pico da Ibituruna) voltou a operar na cidade. O retorno da linha coincidiu com a liberação da estrada. A prefeitura informou que, diante das novas medidas restritivas de prevenção e combate à COVID-19, a volta da linha vem para beneficiar as diversas famílias que moram na região do pico e necessitam do transporte coletivo para sua locomoção.