Homem é preso suspeito de matar o amigo em Contagem

A vítima foi encontrada sem vida no passeio, com diversas perfurações pelo corpo e pelo rosto (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Um homem, de 34 anos, foi preso suspeito de matar um amigo no Bairro Buganville, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (10/4). De acordo com a Polícia Militar, a vítima, de 25 anos, havia saído de casa para buscar combustível, de carona com um colega, suspeito do homicídio.









Em conversa com os militares, a família da vítima revelou a história da saída com o amigo para comprar combustível. Os militares, então, foram até a residência do amigo. Ele disse que quando voltavam do posto, uma motocicleta passou e efetuou disparos contra o homem. O suspeito ainda relatou aos militares que saiu do local logo após o acontecimento.





Ao ser questionado o motivo do suspeito não ter acionado a polícia e nem o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para socorrer a vítima, ele afirmou que iria apenas contactar os familiares.





De acordo com a PM, a versão do suspeito não coincide com os fatos. O amigo contou aos militares que a vítima havia caído na via, mas ao chegar no local do crime, os militares encontraram o corpo da vítima na calçada.





Além disso, cápsulas de balas indicavam que os tiros foram feitos de uma distância próxima À vítima, não sendo possível que les tenham sido efetuados no meio da via.





O suspeito também apagou de seu celular as mensagens recentes trocadas com a vítima.





De acordo com a PM, próximo ao local do crime há câmeras de segurança que irão ajudar a esclarecer os fatos. A Polícia Civil investiga o caso.