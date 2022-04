Mãe morre ao tentar impedir assassinato de filho em BH

Adolescente é suspeito de envolvimento com tráfico (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - Imagem ilustrativa) Uma mulher de 35 anos morreu na madrugada desse domingo (10/4), ao tentar impedir que seu filho de 17 anos fosse morto a tiros. Segundo o boletim de ocorrência, dois suspeitos entraram no local, atirando contra a cabeça da mulher. O crime aconteceu em uma ocupação em um prédio em construção, no Bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.









Ainda segundo a PM, o adolescente era suspeito de ter envolvimento com tráfico de drogas.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas a mulher morreu ainda no local.





Os policiais fizeram buscas nos prédios da Vila São José com o objetivo de encontrar e identificar os suspeitos do crime, que foram localizados.





Com um deles, a polícia apreendeu um revólver, utilizado no crime.O outro suspeito identificado foi preso por ter participado do homicídio. Ele é dono do carro que foi usado para os criminosos fugirem da casa da vítima.





Os policiais encontraram e apreenderam um revólver com numeração raspada, dois cartuchos de munição, além de 12 pedras de crack, 15 microtubos com um pó branco - semelhante a cocaína - e a quantia de R$ 622.





Junto dele, outros dois homens foram presos por tráfico de drogas, porque assumiram a posse dos entorpecentes apreendidos.





De acordo com os militares, eles teriam praticado o crime a mando do chefe do tráfico da região.





O caso continuará sendo investigado pela Polícia Civil.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais