Greve dos metroviários completa 22 dias e é a segunda maior desde 2012

A última assembleia, feita na última quarta-feira (6) aprovou, por unanimidade, a continuidade da greve, que protesta contra a privatização do metrô de BH (foto: Leandro Couri/E.M/D.A Press)

O metrô de Belo Horizonte completa 22 dias de greve nesta segunda-feira (11), O metrô de Belo Horizonte completa 22 dias de greve nesta segunda-feira (11), e não há previsão de retorno do funcionamento nos horários de pico . Após a decisão no dia 21 de março, o transporte opera com horário reduzido, das 10h às 17h, sendo a maior paralisação dos metroviários da capital mineira desde 2012.









A greve é a maior desde 2012, quando os metroviários interromperam as atividades por 39 dias, entre 14 de maio e 20 de junho. Até o momento, o Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro-MG) não conseguiu resposta do Governo Federal, responsável pela privatização.





Entre dezembro do ano passado e janeiro de 2021, a categoria fez paralisação durante 17 dias. Na época, foi determinada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) a escala mínima no metrô, de 5h30 às 10h e das 16h30 às 20h. Houve também dois dias de suspensão total das atividades.





O Sindimetro informou que, somente a direção da CBTU, quis condicionar a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), o que não foi aprovado pela categoria, já que a paralisação não está associada ao ACT, mas sim ao futuro dos 1,6 mil servidores metroviários concursados.





A empresa permanece criticando o horário de funcionamento decidido pela categoria. A paralisação influencia na lotação dos ônibus da cidade, principalmente nos horários de pico . Segundo a CBTU, 70 mil passageiros de Belo Horizonte são afetados nos dias úteis.



e. O valor total estipulado é de R$ 660 mil. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CCPI) propôs manter, após a concessão, os postos de trabalho por 12 meses, o que os metroviários consideram insuficiente. Em decisão do (TRT), junto à companhia, foi estabelecido uma multa diária de R$ 30 mil aos trabalhadores em grev e. O valor total estipulado é de R$ 660 mil. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CCPI) propôs manter, após a concessão, os postos de trabalho por 12 meses, o que os metroviários consideram insuficiente.





Em nota, a CBTU afirma que está tomando todas as medidas judiciais e administrativas para suspender o movimento paredista. Além disso, a companhia frisa que o processo de desestatização não é de sua responsabilidade, já que é conduzido pelo Ministério da Economia e do Desenvolvimento Regional.