Homem é assassinado em Vespasiano por 'mexer com a mulher dos outros'

Irmã do homem assassinado disse à PM que ele tinha passado criminoso (foto: PMMG)

Um homem de 38 anos foi assassinado a tiros no bairro Nova York, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu na noite dessa segunda-feira (4/7) logo após uma discussão com um grupo de três ou quatro homens.Segundo uma testemunha, alguém chegou a dizer ao alvo: “Você está mexendo com a mulher dos outros”. Em seguida, foram ouvidos vários disparos.De acordo com a perícia da Polícia Civil, o homem morreu perto de casa com quatro tiros: dois na nuca, um nas costas e outro no queixo. Os suspeitos desceram correndo pela Rua 63, no bairro Nova York.A vítima do homicídio tinha um passado criminoso, conforme informações dadas pela própria irmã aos militares. Até o momento ninguém foi preso, e o caso será investigado pela Polícia Civil.