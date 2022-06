Mulher é morta com dois tiros na nuca, no interior de Minas

A PM informou que o casal não tinha histórico de violência doméstica (foto: Marcelo Sant'Anna/Agência Minas) Uma mulher, de 35 anos, foi vítima de feminicídio, nesta quinta-feira (30/6), em São José dos Salgados, distrito de Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas. Daniela Oliveira morreu após receber dois tiros na nuca. O principal suspeito é o companheiro dela, de 43 anos.



O corpo da vítima foi encontrado pelo enteado e pela cunhada no início da tarde. Quando entraram no imóvel, a porta do quarto estava trancada. O menino a arrombou e encontrou a madrasta já morta em cima da cama.



De acordo com a Polícia Militar (PM), o casal não tinha histórico de violência doméstica, embora tenha sido relatado um relacionamento conturbado. O homem ainda não foi encontrado.



Na casa, moravam o casal e a filha de dez anos, além do enteado. A menina, segundo a PM, não estava no local quando o irmão e a tia chegaram. Segundo relatos, ao acordar pela manhã, ela teria chamado pelos pais e, como nenhum respondeu, enviou uma mensagem ao avô que a buscou e levou para a escola.



A polícia ainda não sabe se o crime ocorreu antes ou depois da criança sair de casa.



A perícia da Polícia Civil foi acionada e um inquérito será instaurado para investigar o caso.