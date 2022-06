Tragédia em Mariana: Justiça determina retorno de auxílio emergencial

Todos os pescadores e agricultores de subsistência da Bacia do Rio Doce que receberam indenização pelo rompimento da barragem do Fundão em 2015 têm direito ao benefício (foto: Antônio Cruz/Agência Brasil)

A Justiça Federal determinou que a Fundação Renova retome os pagamentos de auxílio emergencial a pessoas atingidas pelo desastre em Mariana, maior tragédia socioambiental da história do Brasil.Todos os pescadores e agricultores de subsistência da Bacia do Rio Doce que receberam indenização pelo rompimento da barragem do Fundão em 2015 têm direito ao benefício.

Em Belo Horizonte, a Justiça Federal tinha permitido a suspensão do pagamento dos auxílios. A decisão foi da desembargadora Daniele Maranhão Costa, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília.

A Fundação Renova não comentou sobre a decisão.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata