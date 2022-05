Barragem de Fundão: acordo de Mariana deve sair em junho, espera Zema

Rompimento da barragem completará sete anos em novembro (foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil )

Deve ser definido em junho o novo acordo de Mariana, que trata da repactuação do Rio Doce e das ações de reparação e recuperação das áreas destruídas em função do rompimento da barragem de Fundão, da empresa Samarco, no município, em 2015.

O governador Romeu Zema esteve em Brasília nesta terça-feira (3/5) para mais uma rodada de reuniões com as Defensorias Públicas de Minas Gerais, Espírito Santo e da União, além de Ministérios Públicos dos dois estados e do governo federal.

"O acordo de Brumadinho é uma inspiração, um modelo para a renegociação de Mariana, que é mais complexa, envolve número maior de municípios atingidos, dois estados e a União. Demos mais alguns passos. Tudo indica que no mês que vem deveremos ter algum desfecho. Esta é a expectativa", disse Zema.

As partes envolvidas querem acelerar e dar efetividade ao processo de reparação e recuperação da área atingida. Ao todo, 19 pessoas morreram na tragédia em Mariana e milhares de quilômetros foram devastados entre Minas Gerais e o Espírito Santo acarretando sérios danos ambientais e socioeconômicos.

De lá pra cá, moradores e municípios atingidos pelo rompimento da barragem cobram na justiça seus direitos e ainda enfrentam consequências. O processo pouco avançou.