O mistério das bocas de lobo em Pouso Alegre

Magson Gomes - Portal Terra do Mandu

Grelhas de bocas de lobo são furtadas em Pouso Alegre (foto: Ascom PMPA) Nos últimos dias, cerca de 20 grelhas de ferro, que são usadas nas bocas de lobo, foram furtadas no entorno da Região Central de Pouso Alegre, no Sul de Minas. A informação foi compartilhada pela prefeitura Municipal nesta terça-feira (3/5).

Com isso, a prefeitura registrou boletim de ocorrência e está instalando novas grelhas. Duas das vias confirmadas pela prefeitura que tiveram furto foram a Avenida Dr. João Beraldo e Rua Adolfo Olinto.



“Infelizmente as grelhas são furtadas para serem vendidas. Mas a prefeitura ressalta que furto e receptação são crimes. De acordo com o Código Penal, se for flagrado alguém comprando objeto receptado, o autor será multado e passível de prisão de 2 a 8 anos”, comentou a prefeitura.

Por fim, o poder Executivo municipal afirmou que conta com a população para que caso tenha alguma informação, faça denúncia imediatamente na Polícia Militar, podendo ser anônima, por meio do telefone 190.

(Iago Almeida / Especial para o EM).