Fuad sobre a Serra do Curral: 'O que querem fazer é uma monstruosidade'

Serra do Curral: ativistas apontam autoritarismo em reunião do Copam Para Fuad, o processo é uma "monstruosidade que estão querendo fazer na Serra do Curral, um patrimônio de Belo Horizonte".





No vídeo, o prefeito afirma que a Serra não pode ser destruída para atender a interesses econômicos.





“A Serra do Curral é um patrimônio dos belo-horizontinos. Ela não pode ser destruída para atender aos interesses econômicos, prejudicando a saúde, água e a beleza de Belo Horizonte. Vou lutar com todas as armas para defender a cidade”, disse.





Cartão-postal de Belo Horizonte, o local é um ponto de cobiça antigo das mineradoras.



Serra do Curral: mineração pode prejudicar água e ar que chegam a BH O projeto de exploração da Serra do Curral prevê a instalação do Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST) em uma área equivalente a 1.200 campos de futebol, na região da fazenda Ana Cruz, próxima ao Pico Belo Horizonte.





O processo de exploração tem duas etapas: na primeira, espera-se extrair 31 milhões de toneladas de minério ao longo de 13 anos. Enquanto a segunda consiste na lavra de 3 milhões de toneladas de itabirito friável rico, com dois anos de implantação e nove de operação.