Pacheco pós reunião com Fux: 'Temos obrigação de deter a escalada da crise'

“Não podemos permitir que o acirramento eleitoral interfira na boa relação que deve existir entre o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo”, disse Pacheco ao deixar o encontro.





Para o senador, os chefes de poderes "têm a obrigação de conversar entre si para deter a escalada de uma crise".





O encontro aconteceu em meio à crise institucional da Corte com o Executivo, intensificada após indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ).





Os atritos se agravaram após a participação do presidente nos atos do dia 1º de Maio, que tinham, entre as pautas, o fechamento do STF e intervenção militar.