Lula diz cumprir a Constituição, mesmo sendo criticado de 'radical'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto: TVPT/REPRODUÇÃO)





Em seu discurso, o petista disse que, de vez em quando, é chamado de “radical”, mas que se fosse, de fato radical, não teria cumprido a Constituição.“Se a gente quisesse ser radical, a gente não precisaria cumprir a Constituição, nós queremos cumpri-la”, disse.





Em tom crítico, Lula afirmou que as mudanças na Constituição nos últimos anos têm explicação e ela está no próprio texto.









“Se a gente lê a Constituição brasileira , percebe porque muita gente rica quer mudar todo santo dia a Constituição”, comentou. “Mas se cada um de nós colocasse a Constituição no nosso peito e andasse com ela, todos nós seríamos revolucionários. Era só cumprir o que está determinado”, emendou.

O Solidariedade oficializou o apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo, nesta terça-feira (3/5), por meio de um ato no Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo. No evento estão presentes o pré-candidato a vice de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PSD-AM).