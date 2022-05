Bolsonaro manda Leonardo DiCaprio ficar de 'boca fechada'

Jair Bolsonaro (PL) (foto: Redes Sociais/Reprodução)



O presidente Jair Bolsonaro (PL) rebateu, nesta terça-feira (3/5), em conversa com apoiadores na saída do Palácio do Alvorada, o ator Leonardo DiCaprio, que vem alertando sobre as questões climáticas no Brasil e recentemente pediu para que jovens tirem o título de eleitor para exercerem o poder de voto nas eleições deste ano.

Engajado nas redes sociais, o artista usa as plataformas para criticar as ações do governo brasileiro na Amazônia.





Para Bolsonaro, o Brasil é exemplo no planeta. “Tanto é que a Europa está mudando a legislação ambiental… mas tá lá o Dicaprio botando fotografia de 20 anos atrás”, brincou.





“O DiCaprio tem que saber que a própria presidente da OMC [Organização Mundial do Comércio] falou que, sem o agronegócio brasileiro, o mundo passa fome. Então, é bom o DiCaprio ficar de boca fechada, em vez de ficar falando besteira por aí”, afirmou o presidente.











O ator já havia feito uma série de posts sobre o tema incentivando jovens a votar para mudar os direitos climáticos na Amazônia.





Não é a primeira vez









“É muito importante ter todos os brasileiros votando nas próximas eleições. Nosso povo decidirá se quer manter nossa soberania na Amazônia ou ser governado por bandidos que servem a interesses especiais estrangeiros”, disse Bolsonaro. “A propósito, a foto que você postou para falar sobre os incêndios florestais na Amazônia em 2019 é de 2003. Tem gente que quer prender brasileiros que cometem esse tipo de erro aqui em nosso país. Mas sou contra essa ideia tirânica. Então, eu te perdoo”, prosseguiu o presidente.