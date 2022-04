Leonardo DiCaprio pede para que jovens brasileiros tirem título de eleitor

DiCaprio faz campanha pelo 'voto jovem' no Brasil (foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)



O ator Leonardo DiCaprio aderiu à campanha para incentivar jovens brasileiros a tirar o título de eleitor. Nas redes sociais, o ator citou a Amazônia e pediu para que os adolescentes se engajem politicamente.

“O Brasil abriga a Amazônia e outros ecossistemas críticos para a mudança climática”, escreveu o ator. “O que acontece lá importa para todos nós e o voto dos jovens é chave na promoção de mudança para um planeta saudável.”





O ator divulgou um passo a passo para tirar o título.







Campanha

Em fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou a menor porcentagem de adolescentes de 16 e 17 anos com título de eleitor desde a conquista do direito ao voto para essa faixa etária na Constituição de 1988.

De acordo com o órgão, pouco mais de 13% estavam aptos para votar nas eleições de 2022 naquele momento. Por isso, celebridades vêm incentivando adolescentes a tirar o título de eleitor. A campanha teve início com a cantora Anitta, que se posicionou contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A mensagem da campanha encabeçada pelos influenciadores é “fazer a diferença” e retirar o poder de Bolsonaro por meio do voto dos jovens. Recentemente, os cantores Criolo, Gloria Groove, Emicida, Pabllo Vittar, a banda Fresno, Marcelo D2, Rael, Marina Sena, entre outros, fizeram uma campanha intensa no festival Lollapalooza contra as ações do governo e a favor do título de eleitor dos jovens.

Além deles, vários influenciadores vêm incentivando a campanha. Entre eles, o youtuber Felipe Neto, que já se envolveu em polêmicas com a família do presidente Bolsonaro. Segundo o TSE, depois da campanha, o número de novos títulos de adolescentes de 15 a 17 anos passou de 199.667 em fevereiro para a marca de 290.783 em março, crescimento superior a 45%.





O prazo estipulado pelo TSE para que jovens tirem o título vence próxima quarta-feira (4/5) na semana que vem.