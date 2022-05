Alckmin: 'A esperança do Brasil é o presidente Lula'

Geraldo Alckmin (foto: Reprodução/TVPT) O Solidariedade oficializou, nesta terça-feira (3/5), o apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo por meio de um ato no Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo. No evento estão presentes Lula e seu pré-candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PSD-AM).





O ex-governador de São Paulo disse ao discursar que o encontro desta manhã era o “prenúncio da vitória”. “O mundo do trabalho deu ao Brasil o seu maior líder popular: Luiz Inácio Lula da Silva”, afirmou.





Segundo o ex-tucano, “no tempo do Lula, o salário mínimo cresceu muito acima da inflação, o povo consumiu, a economia avançou, o emprego cresceu”. E continuou: “Hoje, a gente vê um ajuste fiscal acima do mais pobre e não repõe nem a inflação, pois a inflação de alimentos, de comida, é muito mais alta. O tomate está 116% mais alto, o preço dos alimentos, da carestia”. Alckmin reforçou: “A esperança do Brasil é o presidente Lula”.