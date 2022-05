Lula critica Lira: 'Age como se fosse o imperador do Japão'

Lula participou de evento de apoio do Solidariedade (foto: TV PT/Reprodução) O Solidariedade oficializou o apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta terça-feira (3/5), em São Paulo por meio de um ato no Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo. No evento estão presentes Lula e seu pré-candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PSD-AM), entre outros.









Durante seu discurso, o petista criticou duramente o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmando que o parlamentar tem um “poder imperial” no Congresso Nacional. “Ele [Arthur Lira] já está querendo criar o semipresidencialismo, ele já quer tirar o poder do presidente para que o poder fique na Câmara dos Deputados. Ele age como se fosse o imperador do Japão.”





Lula ainda citou as emendas de relator-geral (RP9), também conhecidas como orçamento secreto ou paralelo. “Ele [Arthur Lira] acha que pode mandar administrando o orçamento. O orçamento é aprovado pela Câmara, pelo Congresso e administrado pelo governo, e é para isso que o governo é eleito. É o governo que decide cumprir o orçamento aprovado pela Câmara em função da realidade financeira do estado brasileiro”, defendeu.