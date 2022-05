Lula é capa da revista Time: "O presidente mais popular do Brasil"

Ex-presidente Lula para a revista Time (foto: Reprodução/Revista Time)

O ex-presidente Lula (PT) estampa a capa da revista norte-americana Time, publicada nesta quarta-feira (4). Na edição da revista, o petista concedeu uma entrevista exclusiva ao veículo e afirmou nunca ter desistido da política. A publicação – uma das mais prestigiadas do mundo – faz referencia à disputa eleitoral e a busca de Lula para assumir novamente o governo do país. O ex-presidente Lula (PT) estampa a capa da revista norte-americana Time, publicada nesta quarta-feira (4). Na edição da revista, o petista concedeu uma entrevista exclusiva ao veículo e afirmou nunca ter desistido da política. A publicação – uma das mais prestigiadas do mundo – faz referencia à disputa eleitoral e a busca de Lula para assumir novamente o governo do país.





Na conversa, Lula disse que quando deixou a presidência em 2010 não pensava em se tornar candidato novamente, mas, doze anos depois, ele acredita que todas as políticas para beneficiar os pobres estão sendo "destruídas".





"O que eu estou vendo, doze anos depois, é que tudo aquilo que foi política para beneficiar o povo pobre - todas as políticas de inclusão social, o que nós fizemos para melhorar a qualidade das universidades, das escolas técnicas, melhorar a qualidade do salário, melhorar a qualidade do emprego -, tudo isso foi destruído, desmontado", pontuou o ex-presidente.





Além disso, o petista afirmou que a expectativa das pessoas em sua candidatura é devido às "boas lembranças" do tempo em que ele foi presidente.

"As pessoas trabalhavam, as pessoas tinham aumento de salário, os reajustes salariais eram acima da inflação. Então eu penso que as pessoas têm saudades disso e as pessoas querem isso melhorado", afirmou Lula.