Termina às 23h59 de hoje o prazo para tirar o título de eleitor

O prazo para a regularização eleitoral termina às 23h59 de hoje e milhares de mineiros deixaram para resolver as pendências na última hora, seja pelo meio físico ou digital. Em Minas Gerais, cerca de 700 mil pessoas ainda precisam se regularizar para ter direito ao voto nas eleições de outubro. Ontem, longas filas de eleitores se formaram nas unidades do Tribunal Regional Estadual (TRE), como na Avenida Prudente de Morais, no Bairro Cidade Jardim, e na Avenida do Contorno, no Lourdes. Em média, as pessoas ficaram mais de uma hora na espera para atendimento.

O auxiliar de produção Márcio Zoi, de 46 anos, aguardou 1h40min para conseguir resolver sua pendência eleitoral na sede do órgão e reclamou do tempo de espera. “Não há necessidade desta aglomeração aqui. Tinham que ter feito esta distribuição por regional, que fosse em postos de saúde, para evitar de uma pessoa gastar R$ 5 com uma passagem, que é outro absurdo também. Não tem um transporte gratuito para poder vir aqui resolver sobre a eleição”, declarou.

A recomendação do TRE é para que os eleitores façam o agendamento do atendimento por meio do Disque Eleitor, nos telefones 148 ou (31) 2116-3600. Quem não conseguir o agendamento pode se dirigir a um dos cartórios, onde os cidadãos podem realizar qualquer tipo de atendimento relacionado ao título, tais como alistamento, transferência, atualização de dados e regularização. O atendimento é feito por ordem de chegada.





A estudante Sophia Koslowsk, de 18, disse que esperou a pandemia acabar para ir com o pai ao cartório fazer o cadastro eleitoral pela primeira vez. Como agendou um horário, ela ficou apenas dez minutos no local. “A expectativa é um Brasil melhor, tirar esse presidente aí porque está complicado”, afirmou. Já o pai dela, Moacyr, está orgulhoso de ver a filha participando da eleição. “É um direito dela como cidadã, para poder contribuir melhor com o país”, ponderou.

Quem também agendou um horário para regularizar o título foi o aposentado Franco, de 59, que não participa do pleito há pelo menos três eleições. “Antes eu me via fazendo diferença, agora acho que cada voto faz. Temos que modificar a estrutura do Brasil. Mudar esse pilar, esse antagonismo de ódio, revolta, bala, tiro, inflação. Colocar um novo pensador, novos políticos”, explicou, sem saber se esse novo país será presenciado por ele.

“Não tem mais condição de você sair da sua casa e ter que tirar todo mês uma parte do meu salário para doar porque tem gente que não tem nada para comer, não tem remédio. As pessoas estão morrendo de fome, enquanto as outras estão atropelando com seus carrões. A situação está ruim desde antes, mas piorou muito desde 2018. Tem uma diferença de roubar de rico para dar para pobre e roubar de pobre para dar para rico. Aí não, se nós continuarmos aceitando isso somos piores do que quem está aí no comando”, declarou o aposentado.

Apesar do sistema Título Net, disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral para o atendimento virtual de regularização e emissão de título, muitos usuários reclamaram de lentidão e instabilidade no site e no aplicativo. Com quase meio milhão de atendimentos realizados por dia, o órgão admitiu sobrecarga no sistema.

COMO OBTER O DOCUMENTO

O título é tirado gratuitamente na Justiça Eleitoral

ENDEREÇO VIRTUAL:

Acesse www.tse.jus.br e clique na aba “Eleitor e Eleições”.

Em seguida, clique no menu “Tire seu título – Título Net”, no final da página à esquerda, onde há uma imagem de uma mão segurando um título.

Com o celular, tire uma foto do comprovante de residência e do documento de identificação (frente e verso).

Você também vai precisar fazer uma selfie segurando o documento de identificação ao lado do rosto.

No final da próxima tela, vá no menu “Iniciar seu atendimento a distância”, que fica na parte “Faça seu requerimento” (no centro da página).

Depois, é só selecionar o estado, conferir a lista de documentos necessários e clicar em “Próximo”. Na página seguinte, é só preencher o formulário com os dados obrigatórios.

A próxima etapa é a de envio da documentação. Isso deve ser feito na parte que está logo abaixo desse formulário. Concluída a solicitação, é só acompanhar o requerimento na página inicial do Título Net.

ENDEREÇOS FÍSICOS:

Belo Horizonte:

Avenida do Contorno, 7.038 – Lourdes

Rua Padre Pedro Pinto, 5.020 – Mantiqueira

Rua Padre Pedro Pinto, 4.946 – Mantiqueira (Venda Nova)

Avenida Prudente de Morais, 320 – Cidade Jardim

Rua Alcindo Vieira, 67 – Barreiro

Horário: das 8h às 17h

Telefones: 148 ou (31) 2116-3600.