Passo a passo: veja como tirar o título de eleitor; prazo termina na quarta

Veja como tirar o título de eleitor (foto: Reprodução)







Para quem ainda não tem o título de eleitor, é possível fazê-lo pelo Sistema TítuloNet até quarta-feira (4/5), quando se encerra o prazo. Siga o passo a passo com imagens a seguir para tirar seu título.





Passo a passo: como tirar o título de eleitor online (foto: Reprodução)

Em seguida, algumas informações aparecerão na página. Vale destacar que o procedimento online não garante a emissão do título pela Justiça Eleitoral, que analisa os requerimentos.





Também é preciso ter em mãos ou melhor, no seu aparelho, os documentos a seguir:





Foto segurando documento de identificação (fotografia do requerente exibindo, ao lado de sua face, o documento oficial de identificação)

Documento oficial brasileiro de identificação (carteira de identidade, carteira profissional emitida por órgão criado por lei federal ou passaporte)

Comprovante de residência atualizado

Certificado de quitação de serviço militar (para homens com idade entre 18 e 45 anos)

Para continuar é só clicar em “próximo”.

Passo a passo: como tirar o título de eleitor online (foto: Reprodução)

Na terceira etapa, em “título de eleitor”, selecione “não tenho” para continuar o processo de emissão do título. Depois, preencha o restante com seu nome completo, data de nascimento, nome completo dos seus pais e selecione “próxima”.

Passo a passo: como tirar o título de eleitor online (foto: Reprodução)

Nesta próxima etapa, você precisará dos documentos mencionados anteriormente. Preencha todos os campos vazios e anexe a documentação nos espaços destacados para isso. Selecione ‘próximo’ mais uma vez.

Passo a passo: como tirar o título de eleitor online (foto: Reprodução)





Depois disso, é preciso esperar a análise pela Justiça Eleitoral. Você pode acompanhar o processo em Acompanhar Requerimento com o número do protocolo gerado na primeira fase do atendimento.





Se não houver nenhuma pendência, é só baixar o aplicativo e-Título no Google Play ou na App Store e entrar com os seus dados. A versão digital do documento disponível no App substitui a versão física. Também é possível encontrar no aplicativo informações como o município, a zona e a seção que você votará.