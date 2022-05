Eleições 2022: prazo para regularizar título se encerra na quarta (04/5)

Para votar nas eleições 2022, é preciso estar com título de eleitor regular até o dia 4 de maio, quarta-feira. (foto: Arte EM)



Termina nesta quarta-feira (04/5) o prazo para regularizar ou emitir o título de eleitor. O procedimento pode ser feito online, pelo site do TRE , no sistema Título Net, ou presencialmente em cartório eleitoral. Segundo o TRE-MG, são cerca de 1,2 milhão de mineiros que precisam regularizar o título.





Com o funcionamento online, a movimentação presencial nos cartórios diminuiu muito. Segundo a assessoria de imprensa do tribunal eleitoral mineiro, “não está tendo tanta fila como nos anos anteriores, já que a maior parte dos serviços é oferecida na internet”.





Entre esta segunda (02/5) e a quarta-feira (04/5), serão cinco unidades de cartórios eleitorais abertas de 8h às 17h na capital. A população pode procurar unidades na região central, no Barreiro e em Venda Nova, com atendimento por retirada de senha.

Passo a passo





Para regularizar o título, é necessário verificar a situação no site e conferir se há pendências. Em caso de multa, é preciso fazer o pagamento por boleto, PIX ou cartão de crédito. Após essa etapa, o usuário deve clicar em “Atendimento ao Eleitor” (na coluna do meio) e buscar pelo link “Regularize seu título eleitoral cancelado ou suspenso”.

Quem está fora do domicílio eleitoral também tem até o dia 4 para alterar o local de votação. Para solicitar a transferência, é necessário que o eleitor resida há pelo menos três meses no novo local e não tenha transferido ou tirado a primeira via do documento nos 12 meses anteriores. É preciso que se tenha em mãos comprovante de residência atualizado e documento de identificação oficial com foto, tanto no procedimento virtual, quanto presencial.





Para quem vai emitir o título de eleitor , são necessários documento oficial de identificação brasileiro (carteira de identidade, de trabalho ou passaporte), comprovante de residência e certificado de quitação de serviço militar (para homens de 18 a 45 anos).

Minas em números

Em Minas Gerais, precisam regularizar o título 753.484 eleitores que não compareceram à revisão biométrica nos 259 municípios em que a biometria já é obrigatória no estado . Em Belo Horizonte a biometria ainda não é obrigatória. São 259 cidades que finalizaram o cadastro biométrico e nas quais a identificação biométrica é obrigatória.

Além disso, 444.630 eleitores mineiros não votaram nas eleições de 2020 ou justificaram em três eleições consecutivas, sendo necessário regularizar o título no site.





Após o dia 04/5, o cadastro eleitoral é fechado e só volta a ser reaberto no dia 08 de novembro, após a data estipulada para o segundo turno das eleições, se houver, que é dia 30 de outubro. Dessa forma, quem não emitir ou regularizar seu título no prazo não poderá votar nas eleições de 2022.





Neste ano, a população escolherá candidatos à Presidência da República, para governador, senador, deputado estadual, federal e distrital.









Confira as centrais de atendimento em Belo Horizonte para regularizar o título, com funcionamento de 8h às 17h:





Avenida do Contorno, 7.038 - Lourdes

Rua Padre Pedro Pinto, 5020 - Mantiqueira

Rua Padre Pedro Pinto, 4946 - Mantiqueira (Venda Nova)

Av. Prudente de Morais, 320. Cidade Jardim

Rua Alcindo Vieira, 67 - Barreiro