Em ato pró-Bolsonaro, em BH, manifestantes agridem a imprensa

Grupo de apoiadores do Bolsonaro ameaçaram e agrediram fotojornalista do jornal Estado de Minas (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O fotojornalista do O fotojornalista do Estado de Minas , Túlio Santos, levou um tapa e foi hostilizado por manifestantes enquanto cobria o ato pró-Bolsonaro , no início da tarde deste domingo (01/05). Túlio estava fotografando uma confusão em meio aos manifestantes, quando passou a ser alvo de ataques. Os apoiadores do governo o chamaram de “espião da Globo” e “petista” enquanto o expulsavam, de forma abrupta, da Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.









“Eles tentaram tirar a minha máscara e tapar minha câmera, quando perceberam que eu não ia ceder, fui perseguido e empurrado mais de três vezes por um grupo de pessoas", lamentou o fotógrafo.





Não foi a primeira vez, no mesmo dia, que o fotojornalista se sentiu ameaçado. Alguns minutos antes da agressão, ele presenciou manifestantes arrastando uma moradora de rua que dormia no coreto da praça. “Estou de olho em você”, afirmou um senhor, em tom de ameaça, ao perceber que Túlio fotografava a mulher sendo arrastada.









Ver galeria . 8 Fotos O fotojornalista do Estado de Minas, Túlio Santos, levou um tapa e foi hostilizado por manifestantes enquanto cobria ato pró-Bolsonaro, no início da tarde deste domingo (01/05). Túlio estava fotografando uma confusão em meio aos manifestantes, quando passou a ser alvo de ataques. Os apoiadores do governo o chamaram de %u201Cespião da globo%u201D e %u201Cpetista%u201D enquanto o expulsavam, de forma abrupta, da Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press )

Após ser hostilizado, Túlio Santos foi em direção aos dois policiais, que o acompanharam até o outro lado da praça para que ele pudesse ir embora sem ser agredido novamente.





“LIBERDADE DE EXPRESSÃO”









Daniel Silveira era acusado pela Procuradoria Geral da República (PGR) pelos crimes de coação (uso de força) no curso de um processo judicial, incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o STF e por tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes da União. Os crimes, segundo a denúncia, aconteceram entre 2020 e 2021 quando ele divulgou vídeos em redes sociais atacando o STF, defendendo uma intervenção militar e ofendendo pessoalmente membros da Corte.