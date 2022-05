Apoiadores de Bolsonaro se reúnem em BH e pedem 'respeito à Constituição'

Cerca de 400 apoiadores do presidente se reuniram na Praça da Liberdade na manhã deste domingo (1º/05) (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se reúnem na manhã deste domingo, no feriado do Dia do Trabalhador, na Praça da Liberdade, para mais uma vez pedir a intervenção das Forças Armadas na solução dos conflitos do país.

A concentração teve início por volta das 9h e aos poucos reuniu cerca de 400 manifestantes. Os adeptos usaram faixas, cartazes e bandeiras verde-amarela para criticar as propostas da esquerda, sobretudo denegrir a imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal adversário de Bolsonaro na disputa pelo Palácio do Planalto.

"O STF é a instituição mais deplorável do Brasil. E aí, vão nos prender por crime de opinião também", questionou um dos inúmeros cartezes no local. "Agora em 2022: é Jair ou já era? PT nunca mais", ironizou uma outra mensagem fixada próxima a uma grande bandeira do Brasil colocada no coreto da praça.

Leia: Dia do Trabalhador: ato de movimentos sociais pede 'Fora Bolsonaro' em BH

Com a presença de um carro de som bem em frente ao Palácio da Liberdade, o ato começou com a execução do Hino Nacional e com uma oração professada pela coronel da Polícia Militar, Cláudia Romualdo. "Nenhum presidente se sacrificou tanto, quase foi à morte em nome da liberdade e do bem-estar dos brasileiros. Por isso, pedimos hoje a bênção para nosso Jair Bolsonaro", disse a militar, uma das organizadoras do evento.

Vários grupos políticos de extrema-direita da capital presenciaram o ato, como a Confraria Conservadora, Nação Verde-Amarela, Conservadores em Ação, Mães da Direita, Guardiões da Infância e da Juventude, Direita BH, Mulheres Avante Brasil e Movimento Pró-Brasil.

Em todos os discursos do ato, os participantes exigiram respeito à Constituição Federal, pediram a saída dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Luiz Fux, e também defenderam o deputado federal Daniel Silveira (União), condenado a oito anos e nove meses de prisão por tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e ameaçar integrantes do próprio STF.

O trânsito não precisou ser desviado ou interrompido pela Polícia Militar, já que o ato se concentrou no interior da Praça da Liberdade. Alguns belo-horizontinos criariam atrito com os manifestantes ao gritar "Fora Bolsonaro", irritando quem estava inserido ao movimento.