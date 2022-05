Bolsonaristas arrastam colchão com moradora de rua em manifestação em BH

Moradora continuou dormindo quando foi arrastada pelos organizadores do ato (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Estado de Minas na manhã deste domingo (1º/5) mostrou dois organizadores da Um flagrante da reportagem dona manhã deste domingo (1º/5) mostrou dois organizadores da manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL) arrastando à força o colchão de uma moradora em situação de rua que dormia no local. Eles participavam de um ato a favor do governo Bolsonaro.

O fato ocorreu pouco depois das 9h no coreto da Praça da Liberdade, onde eles penduravam cartazes e faixas com propagandas bolsonaristas, além de uma grande bandeira do Brasil. .

Organizadores colocam faixas no local enquanto moradora em situação de rua dorme (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

A mulher não se incomodou com a presença de pessoas no coreto e permaneceu dormindo. Em seguida, seu colchão foi puxado pelos manifestantes e colocado do outro lado do local.





Depois que começou o ato a favor do presidente, com a presença de carro de som, a mulher não foi mais vista nos arredores da Praça da Liberdade.