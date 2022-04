Bolsonaro: 'Sou mineiro de Juiz de Fora e este estado mora em meu coração'

Momentos antes de embarcar para Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde participará da abertura da 87ª edição da ExpoZebu, em Uberaba , o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que é “mineiro de Juiz de Fora”. Ele participou de uma curta transmissão ao vivo no perfil do Instagram do senador Carlos Viana (PL), no qual declarou proximidade com a cidade da Zona da Mata.