Kalil alfineta Zema sobre 1º de maio: 'Vão comemorar o dia do bilionário'

Kalil ironizou Zema sobre situação ruim dos trabalhadores (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O ex-prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PSD) ironizou o governador Romeu Zema (Novo) em postagem neste domingo (1º/5) sobre o Dia do Trabalhador.





Ele disse que a data "era para ser um dia legal" e atribuiu ao governador do estado a situação ruim vivida pelos trabalhadores mineiros.

“Em Minas, eles vão comemorar o dia do bilionário, o dia do rico, dia do que acha que está fazendo uma grande coisa pagando imposto. Vocês que estão aí, está muito ruim. Vamos ainda comemorar esse 1º de maio”, afirma Kalil.

O ex-prefeito da capital lamentou que o país ainda conte com uma grande parcela de desempregados, que não poderão comemorar o Dia do Trabalhador.

“Vamos voltar anos atrás, que era dia de alegria, de comemoração. Eu queria só deixar minha mensagem aqui. Parabéns a você que sai todo dia de manhã, vai lá e busca comida para pôr na casa da sua família. Seria o dia da gente tomar uma cerveja, comer uma boa carne, aproveitar um frango bacana... Pouca gente vai poder fazer isso”.