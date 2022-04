Zema valoriza redução de crimes para impulsionar agronegócio em Minas

Zema valorizou agronegócio de Minas na abertura da ExpoZebu (foto: Reprodução/Youtube)

Foi o segundo compromisso da agenda do chefe do Executivo estadual na cidade. Na sexta-feira (29/4), ele esteve na abertura da safra da cana de açúcar, em evento promovido pela Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, na zona rural do município. No local, teve encontro com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), seu provável adversário na disputa pelo Palácio Tiradentes em outubro.

“Temos feito o possível para o produtor tenha tranquilidade. A segurança no campo tem sido nossa prioridade. Reduzimos os crimes na zona rural em mais de 42% e vamos continuar reduzindo”, disse Zema, na abertura da ExpoZebu





“É um orgulho ter a maior feira de zebu do mundo em Uberaba, uma cidade vizinha à minha Araxá, onde nasci. Fico satisfeito do agronegócio, não só no Brasil, como em Minas e especialmente em Uberaba, onde a atividade avança tanto e dá tantas oportunidades de trabalho”, disse Zema.





O governador disse que as ações do governo para ajudar o pequeno produtor está surtindo efeito: “Tive a oportunidade de visitar diversos produtores de queijos artesanais. E escutei de cada um que depois que o Estado concedeu o selo arte e o selo sanitário, eles não consegue produzir para atender à demanda. Isso é o que queremos, valorizar o que é produzido no campo com sacrifício e suor”.a