Kalil critica Zema sobre Heineken e diz que chapa para eleição está pronta

Em Passos, Kalil vai conversar com prefeitos da região e outra lideranças locais (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 15/3/22)

Visita a Passos para colher sugestões

Pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD) desembarcou nesta sexta-feira (29/4) em Passos, no Sul, onde vai se reunir com lideranças locais amanhã. Ao chegar, o ex-prefeito de Belo Horizonte criticou Romeu Zema (Novo) pela defesa da instalação da fábrica da cervejaria Heineken em Uberaba e garantiu que sua chapa na disputa eleitoral terá os correligionários Agostinho Patrus e Alexandre Silveira - compo postulantes a vice-governador e senador, respectivamente."Escutei que ele [Zema] queria [a fábrica] em Uberaba. Escutei, ninguém me contou", disse, em entrevista à "TV Passos".Anteontem, a Heineken assinou termo para instalar complexo produtivo no município do Sul de Minas . O investimento previsto é de R$ 1,8 bilhão. "[A fábrica] veio para cá pela cidade que é, pela localização e pela pujança. Não botem essa fábrica, politicamente, no colo de quem cantou em verso e prosa que não queria a fábrica em Passos", completou Kalil.Em fevereiro, o governador contou, à Rádio JM, de Uberaba, que havia levado ao presidente da Heineken, Mauricio Giamellaro, a ideia de instalar a fábrica no Triângulo. "Mas vale lembrar: essa decisão final é da empresa, que já fez pesquisas e Uberaba está muito bem posicionada. Agora, eu não tenho e nem quero criar caso com uma empresa que está investindo tanto em Minas Gerais", ponderou, à época.Ao explicar a tática eleitoral que vai adotar, Kalil teceu mais críticas a Zema - mas em tom indireto. "Vamos nos apresentar. Queremos conversar. Foi assim na prefeitura e no Atlético, clube que dirigi. Fazer tour, agora, em Minas Gerais, não cola".Em que pese a possibilidade de se unir ao PT na corrida rumo ao Palácio Tiradentes, Kalil assegurou que seu palanque será "puro-sangue". "A chapa é Kalil governador, Agostinho Patrus vice-governador e Alexandre Silveira candidato ao Senado", pontuou.A defesa de Kalil a Silveira pode atrapalhar a hipotética aliança ao partido de Luiz Inácio Lula da Silva porque os petistas defendem o deputado federal Reginaldo Lopes como candidato ao Senado Federal. Uma das ideias em pauta no PT é dar apoio informal a Kalil e, assim, garantir o lançamento de Reginaldo na disputa legislativa.Lula marcou visita a Belo Horizonte em 9 de maio para prestigiar o início oficial da pré-campanha de Reginaldo . Nesta semana, ele e Kalil conversaram por telefone Ao ser perguntado sobre as alianças que o PSD pretende construir, Alexandre Silveira se esquivou. "Estamos pensando, em um primeiro momento, em nos apresentar aos mineiros".



Desde que deixou a Prefeitura de BH, Kalil tem feito viagens informais por Minas. Ele busca, sobretudo, conversar com lideranças que podem impulsioná-lo na contenda estadual. Um dos articuladores da visita de Kalil a Passos é o deputado estadual Cássio Soares (PSD), de base eleitoral na região.



"Vamos receber prefeitos e vereadores da região, representantes da sociedade civil organizada e pessoas que queiram debater os problemas que temos", falou, ao explicar a agenda do pré-candidato no município. Nenhum político consegue fazer um bom mandato sem ouvir os clamores da população e estar perto de gente", emendou.



Mais cedo, Kalil esteve em Uberaba para um evento ligado a produtores de cana de açúcar. Ele chegou a trocar um aperto de mão com Romeu Zema. Na semana passada, ele e Agostinho Patrus estiveram com deputados do PT em Pirapora, no Norte mineiro.