Zema assina decreto de apoio à fábrica da Heineken em Passos

Coletiva foi no munícipio de Passos, no Sul de Minas, cidade escolhida pela cervejaria (foto: Francisco Sena) O governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) compareceu, na manhã desta quarta-feira (27/4), à cerimônia de assinatura do acordo com o Grupo Heineken, em Passos, no Sul de Minas, cidade escolhida para sediar a nova fábrica da empresa.







O governador declarou tembém que a iniciativa é fruto de um trabalho dos últimos três anos, no qual o estado tem investido em segurança e mão de obra qualificada para atender as demandas da indústria. "Nesses três anos batalhamos para que Minas avançasse em um ambiente propício para atração de novos investimentos", pontuou Zema.





"Ainda temos muito o que fazer, desenvolvimento econômico não é uma bala de prata, quero deixar o prefeito Diego [de Passos] alertado, uma grande empresa ajuda muito, mas não julguem que os problemas estão resolvidos. As cidades de Minas que mais crescem não tiveram a felicidade de receber uma Heineken, tiveram a sabedoria de descobrir uma vocação econômica", disse.





Na cerimônia, o presidente do Grupo Heineken, Maurício Giamellaro, agradeceu aos esforços do prefeito de Passos, Diego Oliveira (PSL) e ao Governador Romeu Zema. O empresário disse que a iniciativa de levar a companhia até a cidade de Passos é um grande passo para o país, "um país onde o Brasil e o estado precisam de emprego", apontou.

"Não mediram esforços para que virássemos esse jogo, um jogo que foi muito importante para o Governo de Minas e um jogo que quem ganha é a população mineira", disse na cerimônia.





De acordo com o presidente do Grupo Heineken, o investimento para o município é de R$ 1,8 bilhão. Além disso, serão empregadas diretamente 350 pessoas em Passos e serão criados cerca de 11 mil empregos indiretos para a região.





A expectativa é de que a fábrica seja entregue em 2025, no entanto, Giamellaro disse que há a possibilidade de concluí-la antes.





Ele acredita que após a entrada da Heineken no município, outras empresas se interessarão pela localidade. "Desde o início acreditávamos que Minas merecia e merece uma cervejaria do porte da Heineken", pontuou o presidente do grupo.





Anteriormente, a fábrica da companhia seria em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com Maurício, foi debatido em consenso uma nova localidade, tendo em vista os órgãos envolvidos e os consumidores.





"A gestão pública é extremamente importante. Às vezes a gente minimiza a importância do poder público na geração de empregos e na atração da iniciativa privada. Eu represento a iniciativa privada e posso dizer da seriedade que esse processo foi conduzido, tanto a nível do governo quanto a nível municipal", declarou Maurício.









Segundo o Mauro Homem, Vice-Presidente de Sustentabilidade e Relações Corporativas e Comunicação, o município de Passos foi escolhido por questão de localização estratégica. Além disso, pela disponibilidade hídrica e pelas condições socioambientais.





Ainda conforme Mauro, a cervejaria de Passos será a mais sustentável. A empresa prevê a implementação de geração de energia 100% renovável.





Além disso, o programa pretende trabalhar com o Programa Web Lab na cidade, iniciativa que trabalha com jovens vulneráveis com o intuito de promover experiência de desenvolvimento de habilidades socioemocionais para uma relação equilibrada com o álcool.





Programa Trilhas do Futuro





Romeu Zema aproveitou a cerimônia para relembrar as inscrições para o Programa Trilhas do Futuro, que concede 120 mil vagas para estudantes do ensino público para um ensino profissionalizante em escolas particulares que, além da mensalidade paga, fornece auxílio alimentação e transporte.





"Não tem melhor programa social que a geração de empregos. Pergunte para quem recebe bolsa família, auxílio emergencial, etc, pergunte se essa pessoa se orgulha disso. Queremos que o mineiro receba o salário, passe no supermercado, compre um chocolate pro filho e fale 'tá aqui meu filho' e não fique dependendo de favor do estado. Esse é o estado dos meus sonhos", declarou o governador.





O governador foi questionado sobre os benefícios de a cervejaria ir para Passos, Zema aproveitou o momento para dizer que além da geração de empregos diretos, a empresa agregará valores na produção, tanto para o estado quanto para a prefeitura.





"A prefeitura terá uma fonte adicional", pontuou. "Uma empresa chama outras empresas, começa a ater fornecedores de equipamentos, com relação a manutenção de equipamentos, fornecedores de refeição, matéria prima, jardinagem, garrafas, latas, e por aí vai. Quando você traz uma indústria de garrafa você gera tudo isso novamente, então é um círculo virtuoso que permanence", declarou o governador.





Sobre a possibilidade de duplicação da MG-050, devido à instalação da cervejaria na cidade, Zema disse que em razão de a rodovia ter sido concedida há alguns anos, há alguns empecilhos no contrato, mas o governo tem trabalhado para duplicar e adicionar a terceira faixa em diversos trechos da rodovia.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.