Heineken anuncia que não vai construir cervejaria em Pedro Leopoldo

Região carste de Lagoa Santa onde foi encontrado o crânio de Luzia manterá preservada e receberá aporte de R$ 300 mil pela empresa (foto: ICMBio/Divulgação) O processo de instalação da cervejaria da Heineken em Pedro Leopoldo , Região Metropolita de Belo Horizonte, chega ao capítulo final. O diretor de assuntos corporativos do grupo no Brasil, Mauro Homem, anunciou nesta segunda-feira (13/12) que a empresa não vai instalar a fábrica na cidade, mas vai manter o negócio no estado. No início de 2022, uma nova área para a construção da cervejaria será anunciada.

“Não vejo nada de errado no processo de licenciamento, temos uma decisão liminar que sustenta isso . Após três meses de diálogo ficou muito claro para nós que, além da questão legal, ainda existem divergências de interpretações entre as diferentes partes interessadas. Como a Heineken se pauta em decisões que respeitam os interessados, para nós não faria sentido em manter um projeto importante como esse sem o entendimento de todos”.

O diretor afirma que a empresa vai permanecer no estado e que já estão acontecendo estudos com a assessoria da Agência de Promoção de Investimentos e Comércio Exterior de Minas Gerais (INDI) para a escolha de um local que tenha capacidades hídrica e logística para facilitar o escoamento para a região sudeste - e propiciar menores impactos ambientais locais.

O anúncio da nova localidade será no início de 2022 e, para agilizar o processo de escolha, Mauro Homem afirma que vai utilizar como ponto de partida estudos realizados antes da escolha de Pedro Leopoldo, com possíveis ajustes no valor do investimento, mas que a grandeza da instalação será parecida.

“Todo estado está em aberto. Se tiver município ao norte e ao sul, estamos em disposição de avaliar porque, a partir de 2024, precisaremos da fábrica pronta para atender à crescente demanda”.

Adequações em Ponta Grossa

Com a capacidade de demanda suprimida em 2023, a direção da fábrica da Heineken decidiu fazer adequações na unidade localizada em Ponta Grossa (PR) para a produção da cerveja. Será realizado um investimento adicional nas instalações, na construção de novos tanques horizontais, com o objetivo de cobrir a demanda de 2023 que seria gerada pela cervejaria em Pedro Leopoldo.

“Esse período entre a nossa saída e o encontro de uma nova localização, a preparação de todos os estudos técnicos de licenciamento demandará tempo e a gente reforça o compromisso de atender a capacidade de demanda no Brasil. Com isso, vamos direcionar o investimento adicional em outras cervejarias da Heineken”, afirma.

Como fica Pedro Leopoldo

Anunciada a construção da unidade da cervejaria em dezembro de 2020 , com investimentos declarados em R$ 1,8 bilhão e promessa de gerar mais de 350 empregos, a empresa teve o licenciamento ambiental para a construção da obra em Pedro Leopoldo, dentro de uma unidade de conservação ambiental, APA Carste Santa Luzia, em agosto de 2021.





Ainda na fase inicial da obra, o ICMBio apontou que os estudos realizados pela empresa de consultoria e aprovados pela Semad eram inconsistentes e deveriam ser readequados. A obra foi embargada e a empresa pagou uma multa de R$ 84 mil.

Diante disso, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) instaurou um Inquérito Civil Público para apurar os possíveis impactos do empreendimento ao patrimônio cultural. O diretor de assuntos corporativos do grupo Heinekein no Brasil, Mauro Homem, conta que. com a saída da empresa de Pedro Leopoldo, a Heineken vai formalizar um termo de cooperação junto ao MPMG no valor de R$ 300 mil e os recursos serão direcionados para as partes envolvidas nas questões ambientais do município.

“Não temos o termo de cooperação 100% consolidado, mas o MP deverá destinar o aporte financeiro para o ICMBio, para a prefeitura da cidade e para ONGs que cuidam do meio ambiente no município”.

Estudos ambientais para a nova área

Ambientalistas, espeleologistas e arqueólogos questionaram o trabalho feito pela Pöyry Tecnologia, multinacional finlandesa de consultoria e serviços de engenharia contratada pela Heineken. Os estudiosos dizem que o grupo europeu desconsiderou o plano de manejo da região carste.





Por isso e por outras discordâncias, o ICMBio e o MPMG exigiram a apresentação de estudos complementares sobre os impactos potenciais na arqueologia e no meio ambiente, além das medidas para mitigá-los.

O especialista em espeleologia, do Observatório Espeleológico, Fred Lott, aponta que as medidas mitigadoras apresentadas pela empresa dão a entender que o projeto não envolveu pessoas especializadas em relevos carste e que Minas Gerais é o estado que tem os melhores especialistas em estudos nessa área. “Tiveram vários desajustes no estudo que foi apresentado para o licenciamento”.

O diretor de assuntos corporativos do grupo Heinekein no Brasil, por sua vez, afirma que, a partir da identificação da nova localização do empreendimento cervejeiro, um edital de concorrência será aberto e a empresa vai buscar as melhores referências de mercado para fazer as avaliações específicas da futura área.

“Não temos a definição sobre a mesma empresa ou não. Baseados na localização, vamos buscar uma empresa que tenha conhecimentos ambientais específicos sobre a região”.