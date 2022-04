Uberaba: Heineken assina pré-contrato de área para instalar nova fábrica

A nova fábrica da Heineken em Minas Gerais terá investimentos de R$ 1,8 bilhão (foto: Creative/Commons/Divulgação)

Apesar de a cervejaria holandesa Heineken ainda não ter divulgado qual cidade que abrigará a tão esperada nova fábrica em Minas Gerais, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Uberaba , Rui Ramos, revelou que a empresa escolheu uma área sigilosa do município e assinou um pré-contrato com os proprietários. Objetivo: preservar uma propriedade para possível instalação dessa sua nova unidade.

Em entrevista à Rádio JM, Ramos disse que, inicialmente, seis áreas foram pré-selecionadas pela empresa em Uberaba. “Eles escolheram e nós só ajudamos a colocá-los em contato com os proprietários para fazerem as visitas. Dessas seis, foi escolhida uma área e assinado um pré-contrato com os proprietários”, revelou o secretário, que fez questão de ressaltar que ainda não existe nenhuma definição sobre a fábrica.

Ainda segundo Ramos, além de Uberaba, a Heineken também analisa possibilidade de instalar a sua nova fábrica em Uberlândia ou Passos.





“A decisão é técnica e econômica. A nossa chance, acho que é grande. A expectativa é um posicionamento definitivo da empresa sobre a cidade até o fim de abril”, finalizou Rui Ramos

“Se depender de mim, sim. Eu já deixei claro para o presidente (da Heineken). Mas vale lembrar que essa decisão final é da empresa, que já fez pesquisas e Uberaba está muito bem posicionada”, considerou.

Como motivo de sua preferência por Uberaba, Zema, que é natural de Araxá, destacou que a cidade, que fica a cerca de 100 Km de sua terra natal, é considerada por ele uma segunda casa.

A nova fábrica da Heineken terá investimentos de R$ 1,8 bilhão, com uma produção prevista de 760 milhões de litros por ano e com capacidade para atender toda a Região Sudeste.