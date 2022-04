Fábrica da Heineken em Minas Gerais será em Passos, no Sul do estado

Fábrica da Heineken em Minas receberá investimento na casa do bilhão (foto: Pixabay)

A cidade de Passos, no Sul de Minas Gerais, venceu a disputa para sediar a nova fábrica da cervejaria Heineken no estado. Segundo apurou ojunto a fontes ligadas à negociação, representantes da prefeitura da cidade e da empresa de bebidas vão assinar nesta quarta-feira (27/4) o protocolo para a instalação do complexo produtivo.A Heineken prevê investimento de R$ 1,8 bilhão em Passos. A cerimônia de assinatura do acordo deverá ter a participação de Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais. Um ofício do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), obtido pela reportagem, aponta que o procurador-geral do Estado, Jarbas Soares Júnior, também estará presente.A concorrência em torno da fábrica da cervejaria teve a participação de várias cidades mineiras. Cidades como Uberaba, Patrocínio e Frutal, no Triângulo Mineiro, Ouro Preto e Mariana, na Região Central, e Santa Rita do Sapucaí, no Sul, chegaram a se apresentar como candidatas Nesta terça (25), o deputado estadual Cássio Soares (PSD), que tem Passos como uma de suas bases eleitorais, também confirmou a nova localização da indústria. "A decisão da Heineken não é política. Ela escolheu Passos porque reúne características que favorecem a industrialização e o escoamento de mercadorias da empresa. Temos uma cidade com aeroporto, universidade pública, a Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), com 27 cursos de graduação, água em abundância e um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) razoável", disse, em entrevista à "Rádio Alternativa FM".A escolha da Heineken por Passos põe fim a um imbróglio iniciado em dezembro último, quando a cervejaria desistiu de Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte