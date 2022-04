Kalil sobre encontro com Zema em Uberaba: 'Uai, ninguém morde'

Alexandre Kalil esteve em Uberaba para evento agrícola (foto: Roger Dias/EM/D.A Press - 29/4/22)

Prováveis adversários na disputa pelo governo de Minas, em outubro, Romeu Zema e Alexandre Kalil se encontraram pela primeira vez no interior de Minas. Ambos estiveram presentes no evento de abertura da safra mineira de açúcar e etanol, promovido pela Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMAA), em Uberaba, no Triângulo mineiro.Kalil chegou primeiro à festa, mas não cumprimentou Zema. Em relação ao encontro com o governador, o ex-prefeito de Belo Horizonte disse ser contra à inimizade e pregou respeito com o adversário: "Uai, ninguém morde. Temos uma relação cordial e fomos bem criados. Não estamos em guerra, estamos em pré-campanha. Deus me livre de inimizade e inimigo. vou lutar na campanha para difundir sobre o que penso de Minas Gerais".Kalil, no entanto, criticou o fato de o partido Novo, do atual governador, o ter acionado na Justiça alegando propaganda eleitoral antes do prazo permitido pela Justiça Eleitoral . O ex-prefeito de Belo Horizonte havia acusado Zema de censura. "É uma pena esse negócio de justiça. Ele foi para a Justiça para barrar o aumento do funcionalismo, foi para a Justiça para a diminuição do IPVA e agora foi para a Justiça contra mim. A minha está superada, porque ele já perdeu. É uma pena, não teve nada, tanto é que o desembargador já deu a decisão a nosso favor", afirmou o pré-candidato do PSD.Kalil esteve na mesa sentado ao lado do ex-prefeito de Ipatinga, Sebastião Quintão, do ex-deputado Adalclever Lopes, seu articulador político, do deputado Betinho Pinto Coelho e do ex-governador Alberto Pinto Coelho.