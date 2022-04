Kalil acusa Zema de censura: 'Coisa de ditadura'

Alexandre Kalil durante vídeo em que acusa Romeu Zema de censura (foto: Reprodução/Twitter Alexandre Kalil) Pré-candidato ao Governo de Minas nas eleições gerais deste ano, em outubro, Alexandre Kalil (PSD) afirmou nesta quinta-feira (28/04) que Romeu Zema (Novo), governador mineiro, está tentando censurá-lo. O Novo, partido de Zema, acionou a Justiça Eleitoral na última terça-feira (26) por possível propaganda eleitoral antecipada do ex-prefeito de Belo Horizonte a partir da divulgação dos vídeos.









"Então, censura, gente, é coisa de ditadura. Censura é coisa de quem não tem o que mostrar. Censura é coisa de gente incompetente. Então, vamos fazer diferente? Vamos mostrar o que fez, vamos falar o que fez e vamos tentar parar de calar a boca de quem está tentando conversar com Minas Gerais de um jeito simples, direto e honesto", completou, na peça publicada nas redes sociais na manhã desta quinta, que tem como legenda: "Apelou, perdeu".





Na ação movida pelo partido Novo, há pedido por aplicação de multa de R$ 25 mil ao pré-candidato. Outro ponto diz respeito à exclusão de gravações de Kalil das plataformas digitais.





Alexandre Kalil iniciou a divulgação de material audiovisual em suas redes sociais em 25 de março deste ano, quando renunciou ao cargo de prefeito de BH e anunciou que é pré-candidato ao governo mineiro nas eleições de 2022. Desde então, foram no mínimo cinco vídeos publicados com referência à administração ou diretamente a Zema.





O último vídeo de Kalil antes da desta quinta foi divulgado na segunda-feira (25). Na ocasião, o pré-candidato responde a perguntas e reage a comentários. Um deles diz: "É Kalil na cabeça e Zema nunca mais".





Na sequência, o ex-prefeito de BH responde: "Que Deus te ouça". "Então, bate no seu vizinho e conta isso para ele. Aí você vai para o outro lado, e conta isso para ele. Vai no trabalho e grita isso. Conto com você aí".





Caso Zema ou Novo se manifestem, esta reportagem será atualizada.