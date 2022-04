Sem medalhas e sem público, Zema fala em Ouro Preto no Dia da Inconfidência

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA PRESS)

A 70ª cerimônia de entrega das Medalhas da Inconfidência, realizada em Ouro Preto nesta quinta-feira (21/4), foi marcada justamente pela ausência das insígnias.

Outra mudança, foi a divisão do evento em dois momentos, sendo a homenagem aos agraciados feita dentro de um centro de convenções, somente com a presença de convidados e com mais policiamento que nos anos anteriores. A população, que tradicionalmente participa da cerimônia, não teve acesso ao novo local da maior honraria concedida pelo Estado.





Antes, foi realizada a cerimônia oficial de tiros, seguida pelo hasteamento da bandeira e a colocação de flores no monumento de Tiradentes, na praça de mesmo nome. O local também estava fechado para o público.





O governador Romeu Zema (Novo) fez um discurso ressaltando o fim da pandemia e agradeceu aos profissionais que atuaram no combate à COVID.

“Felizmente, hoje esse cenário de guerra não existe mais. Em todos os momentos em que a humanidade se recupera de crises, há dois pontos essenciais que as pessoas anseiam retomar plenamente: Paz e Liberdade”, declarou.





Esta foi apenas a segunda vez que Zema participou da cerimônia, já que em 2020 e 2021 o evento foi cancelado em função da COVID.





Outras personalidades também participaram do evento, entre eles o prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo; o procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas, Jarbas Soares Junior; e o comandante da 4ª Região Militar, general de Divisão Jorge Antonio Smicelato.





O Dia da Inconfidência Mineira foi escolhido por causa da data da morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, em 1792. Já a medalha, foi criada em 1952, pelo então governador Juscelino Kubitscheck e possui quatro designações: Grande Colar, Grande Medalha, Medalha de Honra e Medalha da Inconfidência.





Rodrigo Pacheco





Homenageado com o Grande Colar da Inconfidência, principal designação do evento, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD), não compareceu à cerimônia.





Na terça-feira (19/4), a assessoria do senador informou à reportagem do Estado de Minas que o parlamentar não participaria do evento por causa de uma viagem a Portugal.





A ausência de Pacheco acontece em meio ao possível apoio a Alexandre Kalil (PSD), seu colega de partido e o principal adversário de Zema na eleição estadual.





Ainda assim, o presidente do Senado foi elogiado pelo governador de Minas Gerais durante o discurso feito no centro de convenções em Ouro Preto.





“Ele não pôde participar dessa homenagem presencialmente, mas fica registrado o nosso agradecimento à sua atuação. Um chefe de poder que coloca os interesses dos mineiros e brasileiros acima dos seus interesses pessoais e políticos é o modelo de chefe de poder que todos os demais devem se espelhar”, declarou Zema.





Sem medalha





A celebração deste ano não contou com a tradicional entrega das medalhas por causa do curto prazo entre a confirmação do evento, em 4 de abril, e a data de realização.





O rito de entrega das medalhas manteve a presença dos Dragões da Inconfidência, mas sem a colocação dos exemplares no pescoço dos homenageados.





"Diante desse cenário, somado à escassez de insumos também ocasionada pela pandemia, conforme explicado pelos fornecedores, a produção das medalhas ficou comprometida, de forma que os homenageados deverão recebê-las a posteriori", explicou o governo.





Neste ano, foram 84 personalidades homenageadas, sendo uma com o Grande Colar, 17 com a Grande Medalha, 36 com a Medalha de Honra e 30 com a Medalha da Inconfidência. Os 86 agraciados de 2020 também foram agraciados em 2022, totalizando 170 medalhas. Já em 2021 não houve indicados.





Entre os escolhidos estão deputados estaduais, nomes do Judiciário e do Executivo, lideranças dos órgãos de segurança, jornalistas e professores.





Nomes ligados ao combate da pandemia na capital mineira também foram agraciados, como o ex-secretário de Saúde Jackson Machado e o médico Unaí Tupinambás, membro do antigo Comitê de Enfrentamento à COVID.





A ideia é que as comendas sejam distribuídas em data posterior, na sede da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte.





Lista de homenageados





• Grande Colar





Rodrigo Otavio Soares Pacheco, Presidente do Senado Federal





• Grande Medalha





Marcos Vinicius Rezende Mrad, Major Brigadeiro do Ar

Dom Airton José dos Santos, Arcebispo Metropolitano de Mariana

Max Cintra Moreira, Brigadeiro do Ar - Ex Offício

Fábio Murilo Viana Sampaio, Chefe do Estado-Maior da 4ª Região Militar

Osvaldo de Souza Marques, Coronel PM - Diretor de Recursos Humanos da PMMG

Elson Matos da Costa, Delegado-Geral de Polícia Civil - Aposentada –Promoção

Robespierre de Oliveira Silva, Coronel BM

Luciano França da Silveira Júnior, Corregedor-Geral do Ministério Público de Minas Gerais

Rui Nuno Oliveira de Almeida, Cônsul de Portugal em Belo Horizonte

Rogério de Vasconcelos Faria Tavares, Presidente da Academia Mineira de Letras - Ex Offício

Antonio Carlos de Albuquerque, Secretário-Geral do Instituto Históricoe Geográfico de Minas Gerais - Promoção

Lauro Barbosa da Silva Moreira, Embaixador

José Roberto Freire Pimenta, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho

Jorge Antonio Smicelato, General de Divisão - Comandante da 4ª Região Militar - Ex Offício

Paulo Alípio Branco Valença, General de Divisão

Sérgio Rodrigues Pereira Bastos Júnior, Major-Brigadeiro do Ar

Reinaldo Salgado Beato, General de Brigada

Daniel Cavalcanti de Mendonça, Brigadeiro do Ar - Comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Ar - EPCAR

Luciana Gomes Ferreira de Andrade, Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo

José Henrique Kaipper, Coronel Aviador - Comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica – CIAAR - Ex Offício

Rodrigo Sousa Rodrigues, Coronel - Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - Ex Offício

Joaquim Francisco Neto e Silva, Delegado-Geral - Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais - Ex Offício

José Flávio de Almeida, Desembargador - 1º Vice-Presidente do TJMG - Promoção

Edilson Olímpio Fernandes, Desembargador do TJMG - Promoção

Mário de Paula Franco Júnior, Juiz Federal - Presidente da Associação dos Juízes Federais de Minas Gerais - AJUFEMG

Ricardo Tostes Gazzinelli, Professor do Magistério Superior

Maria Bom Sucesso Pereira, Técnica de Enfermagem

Academia Mineira Maçônica de Letras





• Medalha de Honra





Ana Paula Siqueira, Deputada Estadual

Charles dos Santos – Charles Santos, Deputado Estadual

Doorgal Gustavo Sad Lafayette de Andrada – Doorgal Andrada, Deputado Estadual

Fernando Pacheco Fialho – Fernando Pacheco, Deputado Estadual

Gustavo de Vasconcellos Moreira – Gustavo Santana, Deputado Estadual

Jeferson Douglas Soares Estanislau – Douglas Melo, Deputado Estadual

José Reis Nogueira de Barros - Zé Reis, Deputado Estadual

Mauro Henrique Tramonte – Mauro Tramonte, Deputado Estadual

Rafael Martins de Souza - Rafael Martins, Deputado Estadual

Roberto Cupolillo - Betão, Deputado Estadual

Alexandre Amorim de Andrade, Coronel EB

Adelson Nogueira da Mota, Coronel Aviador

André Gustavo de Souza Curityba, Coronel Aviador

Cláudio Luís da Silva Nishio, Coronel Aviador – Diretor do Parque de

Material Material Aeronáutico de Lagoa Santa

Mauro Henrique Monsanto, Coronel Aviador

Olegário Valverde de Lacerda Júnior, Tenente-Coronel EB

Marcos Gomes Barbosa, Tenente Coronel EB

Marcos Vander Ramos, Tenente-Coronel PM

Cinara Maria Moreira Liberal, Diretora da Academia de Polícia Civil de MG

Flávio Tadeu Destro, Delegado-Geral de Polícia Civil

Kleyverson Rezende, Delegado-Geral de Polícia Civil – Diretor do Departamento de Trânsito de MG

Edirlei Viana da Silva, Tenente-Coronel BM

Cassia Virgínia Serra Teixeira Gontijo, Procuradora de Justiça

Carlos Henrique Torres de Souza, Promotor de Justiça - Promoção

Ailton Miranda Silva, Vice-Prefeito de Ouro Preto

Maria Inês Nora Rabelo, Diretora-Geral da Academia Mineira de Letras

Maria Márcia Magela Machado, Pró-Reitora de Recursos Humanos e Professora do Magistério da UFMG

Moacyr Laterza Filho, Pró-Reitor de Extensão - PROEX da UEMG

André Luiz Sena Guimarães, Pró-Reitor de Pós-Graduação da UNIMONTES

Elizabeth Ribeiro da Silva, Professora do Magistério Superior

Raoni Bonato da Rocha, Chefe de Gabinete da Universidade do Estado de Minas Gerais

Carlos Alberto Pavan Alvim, Chefe de Gabinete da Presidência do TCE/MG

Gustavo Milãnio, Chefe de Gabinete do TCE/MG

Martinho Campolina Rebello, Diretor do Instituto de Ciências

Biológicas e da Saúde da PUC Minas (ICBS)

Unaí Tupinambás, Professor do Magistério Superior - Promoção

José Osvaldo Guimarães Lasmar, Professor - Promoção

Cristiano Lopes Carvalhaes, Mestrado em Administração

Gilson José Froes, Auxiliar Administrativo da UNIMONTES

Claudio Eduardo Bouças, Coronel EB

João Travassos de Albuquerque Júnior, Coronel EB

Hidelgard Borba de Vasconcelos, Coronel EB

Mario Cabral da Silva Filho, Coronel EB

Yamar Eiras Baptista, Coronel Médico EB

Marcelo Reed Sardinha, Coronel Aviador

Alexandre da Costa Cunha, Coronel Aviador

Andreia de Jesus, Deputada Estadual

Marilene Alves de Souza - Leninha, Deputada Estadual

Paulo Valdir Ferreira - Doutor Paulo, Deputado Estadual

Osvaldo Lopes de Oliveira Júnior - Osvaldo Lopes, Deputado Estadual

Alberto Deodato Maia Barreto Neto, Desembargador do TJMG

Cristiano Álvares Valladares do Lago, Desembargador do TJMG

Danton Soares Martins, Desembargador do TJMG

Dirceu Walace Baroni, Desembargador do TJMG

Fábio Torres de Sousa, Desembargador do TJMG

Flávio Batista Leite, Desembargador do TJMG

Jayme Silvestre Corrêa Camargo, Desembargador do TJMG

João Cancio de Mello Junior, Desembargador do TJMG

José Eustáquio Lucas Pereira, Desembargador do TJMG

José Marcos Rodrigues Vieira, Desembargador do TJMG - Promoção

Júlio Cezar Guttierrez Vieira Baptista, Desembargador do TJMG

Maria Cristina Cunha Carvalhais, Desembargadora do TJMG

Maria Luíza de Marilac Alvarenga Araújo, Desembargadora do TJMG

Pedro Coelho Vergara, Desembargador do TJMG

Rinaldo Kennedy Silva, Desembargador do TJMG

Saulo Versiani Penna, Desembargador do TJMG - Promoção

Célia Beatriz Gomes dos Santos, Procuradora de Justiça

Moises Felipe Gervazoni Viana, Tenente Coronel EB

Rolando Carabolante, Promotor de Justiça - Promoção

Ana Paula Salles Moura Fernandes, Professora do Magistério Superior

Augusto Henrique da Silva, Prefeito Municipal de Rio Piracicaba

Luiz Paulo Glória Guimarães, Prefeito Municipal de Curvelo

Marcos Vinicius da Silva Bizarro, Prefeito Municipal de Coronel Fabriciano

Maria Regina Braga, Vice-Prefeita de Ouro Preto

Stanley Savoretti de Souza, Oficial em Cartório - Promoção





• Medalha da Inconfidência





Ana Tereza Ribeiro Salles Giacomini, Promotora de Justiça

Cláudia Lopes Silva Scioli, Promotora de Justiça

Daniela Yokayama, Promotora de Justiça

Fabrício José da Fonseca Pinto, Promotor de Justiça

Nikolas Stefany Macedo Katopodis, Defensor Público

André Luiz Vieira Elói, Professor de Educação Superior

Andrea Vicente Toledo Abreu, Professora de Educação Superior

Thereza Christina Portes Ribeiro de Oliveira, Professora de Educação Superior

Cristina Gonçalves Alvim, Professora do Magistério Superior

Marcelo Nassau Malta, Gerente de TI da Sociedade Mineira de Cultura

Juliana Alves Assis, Professor Adjunto III

Ros’elles Magalhães Felício, Professora de Educação Superior

Thales Bittencourt de Barcelos, Superintendente de Polícia Técnico Científica

Isaías Cardoso da Silva Júnior, Capitão PM

Márcio Lourenço Rosa Santana, Subtenente BM

Reginaldo Costa de Oliveira, 1º Sargento EB

Wagner Guilherme Mariano Barbosa, 2º Sargento EB

Marilton Queiroz de Almeida, 2º Sargento PM

Wender de Freitas Ferreira, 2º Sargento BM

Tailane Aparecida Teixeira, Cabo BM

Rogério Alexandre Morais, Controlador-Geral do Município de Ouro Preto

Huaman Xavier Pinto Coelho, Secretário Municipal de Fazenda do Município de Ouro Preto

Belarmino José da Silva Neto, Diretor da Superintendência de Gestão e Finanças do TCE/MG

Flávia Alice Dias Lopes, Superintendente de Controle Externo do TCE/MG

Adriana Costa Muls, Presidente do Jornal “Diário do Comércio”

Antônio Marcos Nohmi, Advogado

Carlos Marcelo Espínola Pereira de Carvalho, Jornalista

Edilson Mendes dos Santos, Auxiliar Administrativo do Hospital Universitário Clemente de Faria

Felipe Vecchia Guerra, Presidente do Circuito do Ouro

Marcelo Ligere, Diretor Regional e Comercial da Rede Globo Minas

Márcia Maria Duarte dos Santos, Coordenadora das Comissões Culturais

Paulo Roberto Paranhos da Silva, Museólogo

Pedro Lourenço de Oliveira, Presidente do Supermercados BH Comércio de Alimentos LTDA

Sônia Gomes de Oliveira, Assistente Social

Lucas Ragazzi de Miranda Rios, Jornalista

Murilo Rocha Barbosa, Jornalista

Oscar Fernandes, Diretor-Presidente da Loteadora e Construtora Objetiva

Ana Paula Lobo Pereira de Freitas, Juíza de Direito - Diretora do Foro de Ouro Preto

Larissa Rodrigues Amaral, Promotora de Justiça e Presidente da Associação Mineira do Ministério Público

Cristina Bechara Kallás, Promotora de Justiça

Fabrício Marques Ferragini, Promotor de Justiça

Marcio Ayala Pereira Filho, Promotor de Justiça

Mariana Cristina Diniz dos Santos, Promotora de Justiça

Flávio Guimarães da Fonseca, Professor do Magistério Superior

Jorge Andrade Pinto, Professor do Magistério Superior

Santuza Maria Ribeiro Teixeira, Professora do Magistério Superior

Ana Elisa Ferreira Ribeiro, Professora Titular do CEFET

Marcos Antônio Alexandre, Professor Titular da UFMG

Constância Lima Duarte, Professora (aposentada)

Tiago Borges Gomes, Suboficial da Aeronáutica

Iácones Batista Vargas, Presidente da Comissão de Genealogia do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais

Beatriz Coelho Morais de Sá, Advogada

Elizabeth Pires Magalhães de Moraes, Advogada

João Augusto de Pádua Cardoso, Advogado

Adalberto Andrade Mateus, Servidor Público

Antonio Filosa, Diretora de Operações (COO) da Stellanis Latam para a América do Sul

Ascanio Merrighi de Figueiredo Silva, Diretor Executivo da Soluções em Aço Usiminas S/A

Evanil Rosano de Paula, Administrador

Helvécio Carlos de Figueiredo, Jornalista

Jackson Machado Pinto, Médico

Jefferson de Paula, Presidente da Arcelor Mittal Brasil

João Paulo Santos Cavalcanti, Sócio-Diretor da Empresa Ferro Puro

Laura Medioli, Presidente da Sempre Editora

Márcio de Lima Leite, Presidente da Associação Nacional dos

Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea)

Maria Fernandes Caldas, Arquiteta

Marise Santana de Rezende, Governadora do Distrito LC4 da Associação Internacional de Lions Clubes

Ricardo Garcia da Silva Carvalho, Presidente da Belgo Bekaert Arame