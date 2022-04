Na Justiça, partido de Zema acusa Kalil de propaganda eleitoral antecipada

Zema deverá enfrentar Kalil na eleição deste ano (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 21/4/22)

O diretório do partido Novo em Minas Gerais acionou a Justiça Eleitoral nesta terça-feira (26/4) para acusar Alexandre Kalil, pré-candidato ao governo pelo PSD, de fazer propaganda eleitoral antecipada. A legenda de Romeu Zema, que tentará a reeleição, criticou o tom adotado pelo ex-prefeito em um vídeo publicado nas redes sociais. Há pedido por aplicação de multa de R$ 25 mil e exclusão da gravação das plataformas digitais.Na gravação, Kalil faz considerações sobre comentários postados por eleitores em suas redes sociais. Em determinado momento, o vídeo mostra a opinião de um internauta que escreve "Kalil na cabeça e Zema nunca mais" O ex-prefeito de Belo Horizonte, então, responde: "Que Deus te ouça! Temos que levar essa mensagem. Então, você bate no seu vizinho e conta isso a ele. Aí, você vai do outro lado e conta isso a ele. Vai ao trabalho e grita isso. Conto com você".Para o Novo, o vídeo é uma "propaganda eleitoral subliminar". "As mensagens são percebidas apenas no subconsciente. São consideradas mensagens ocultas, dissimuladas, que visam atingir o subconsciente humano a fim de persuadir o eleitor a fazer escolhas e entregar seu sufrágio em determinada direção, com similitude semântica ao pedido expresso de voto", lê-se em trecho da peça.Por causa do pedido para a retirada dos vídeos das redes, além de Kalil, são citados oficialmente o Twitter e o Facebook - que também controla o Instagram. "O vídeo, amplamente veiculado, se revela verdadeira propaganda eleitoral extemporânea, com pedido explícito de voto, desequilibrando o pleito que se avizinha", reivindicam os profissionais. O grupo de advogados, ligado ao escritório Bessoni & Fortes, é formado por Lucas Bessoni, Paulo Augusto Fernandes Fortes, Kym Marciano Ribeiro Campos e Viviane Lacerda Curry Starling.

Trecho da propaganda em que Kalil repercute comentário crítico a Zema (foto: Twitter/Reprodução)

Kalil tenta associar governador a Bolsonaro

O ex-prefeito de BH tem aparecido nas inserções do PSD no rádio e na televisão, dentro dos minutos destinados às legendas no âmbito da propaganda partidária. Os anúncios têm tentado associar Romeu Zema a Jair Bolsonaro (PL). Em um dos vídeos, Kalil chama o governador de "capacho" do presidente.



Um dia depois de ser alvo das críticas do pessedista na TV, Zema publicou conteúdo em que destaca investimentos em Minas Gerais, inclusive nas rodovias, outros dos pontos atacados por Kalil. "[São] R$ 2,150 bilhões, o maior investimento em infraestrutura da última década. Mais de 35 anos fui um usuário das estradas de Minas Gerais. Mais de dois milhões de quilômetros rodei, e em alguns momentos, teve um período que cheguei a andar com dois estepes no carro, tamanha era a precariedade das estradas em Minas Gerais", disse o governador.



Além de Kalil, Zema deve enfrentar outro rival na eleição estadual. Isso porque o vice-candidato na chapa do PSD será Agostinho Patrus, presidente da Assembleia.



O Estado de Minas procurou a equipe da pré-campanha de Kalil para saber se há interesse em comentar a ação judicial. Caso haja resposta, este texto será atualizado.