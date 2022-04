Kalil e Agostinho participam de evento com petistas no Norte de Minas

Em Pirapora, Kalil e Agostinho receberam cidadania honorária; no palco, estão também os deputados Paulo Guedes, Virgílio Guimarães e Leninha (foto: Reprodução)

Kalil vai ao interior para impulsionar pré-candidatura

Viana ganha homenagem em Montes Claros

Pré-candidato ao governo mineiro, Alexandre Kalil (PSD) participou de evento em Pirapora, no Norte do estado, nesta quarta-feira (20/4). Ele recebeu o título de cidadão honorário da cidade. O evento foi prestigiado por deputados do PT, que cogita se aliar ao ex-prefeito de Belo Horizonte na disputa contra Romeu Zema (Novo) Kalil viajou acompanhado de Agostinho Patrus (PSD), presidente da Assembleia Legislativa e favorito a ocupar o posto de vice-candidato na chapa pessedista . O parlamentar também recebeu cidadania honorária. Do PT, estiveram presentes nomes como o deputado federal Paulo Guedes e os deputados estaduais Virgílio Guimarães e Leninha. O partido busca um palanque forte para Luiz Inácio Lula da Silva em Minas Gerais "Fizemos uma recepção para ele antes da entrega do título. Não foi reunião partidária, mas um encontro com prefeitos, lideranças e vereadores de 38 cidades, que vieram para um bate-papo com Kalil", disse Paulo Guedes, ao"Lideranças de vários partidos vieram recepcionar o ex-prefeito", emendou.Setores do PT defendem uma aliança a Kalil já no primeiro turno, mas os moldes da união esbarram na corrida ao Senado Federal. Isso porque, enquanto os petistas não abrem mão de lançar o deputado federal Reginaldo Lopes, o PSD trabalha para reeleger Alexandre Silveira.Silveira não participou do evento em Pirapora. Segundo apurou a reportagem, houve pressão de integrantes do PT para que ele não fosse.A fim de viabilizar a candidatura de Reginaldo e, ao mesmo tempo, apoiar Kalil, o PT estuda uma aliança informal ao ex-prefeito. O partido vai compor uma federação com PV e PCdoB.Paulo Guedes é uma das vozes petistas que defendem o apoio a Kalil já no primeiro turno da eleição estadual."Lula e Kalil, já tiveram conversas e estão bem adiantados. Vamos trabalhar por Kalil governador e Lula presidente", afirmou aona semana passada.A equipe de Alexandre Kalil ainda não tem divulgado compromissos oficiais do pré-candidato, mas viagens informais ocorrem com o objetivo de impulsionar o nome do ex-presidente do Atlético. As visitas a lideranças do interior são vistas pela equipe dele como passo fundamental para dar capilaridade à campanha.O pessedista tem investido, ainda, em vídeos com críticas ao governador. Na semana passada, chamou Zema de "capacho" de Jair Bolsonaro (PL). Hoje, pediu cuidado nas estradas durante o feriado prolongado de Tiradentes."A gente sabe o estado que as estradas estão aqui em Minas Gerais. Então, se proteja, proteja sua família, está certo?", falou, na gravação.



Ainda no Norte de Minas, mas em Montes Claros, outro pré-candidato ao governo recebeu um título de cidadão honorário nesta quarta. Carlos Viana (PL) foi agraciado a partir de sugestão do vereador Wilton Dias (PTB).



A solenidade de entrega da cidadania, realizada na Câmara Municipal montes-clarense, contou com a participação de várias autoridades regionais e prefeitos da região. Um deles, José Aparecido Mendes (PSD), chefe do Executivo de Janaúba, pediu apoio ao nome de Carlos Viana para o governo do estado.

Líder do governo de Jair Bolsonaro (PL) no Senado, Viana tem o apoio do presidente na disputa estadual. "Hoje, me coloco a disposição para (disputar) o que for necessário. Sempre falei que tenho o sonho de ser governador de Minas Gerais", assegurou.