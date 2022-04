'Ciro deveria ser chamado para conversar', diz Aécio sobre terceira via

Aécio Neves (foto) tem articulado por terceira via nacional (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 15/12/2017)

Visita de Leite a Minas no radar

Aécio pede 'gesto nobre' a Doria

Entusiasta da participação de Eduardo Leite (PSDB) na corrida presidencial, o deputado federal tucano Aécio Neves (MG) defende que os debates sobre a construção de uma "terceira via" tenham a participação de Ciro Gomes, pré-candidato do PDT ao Palácio do Planalto. Para Aécio, é preciso reunir o maior número possível de forças em uma alternativa ao embate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro, líderes nas pesquisas."Acho que Ciro Gomes deveria ser chamado para conversar. A terceira via deveria chamar Ciro para jantar, para que possamos ter algo, realmente, com musculatura, a fim de enfrentar uma polarização que se consolida um pouco mais a cada semana", disse, nesta quarta-feira (20/4), em entrevista aoO pré-candidato do PSDB, neste momento, é João Doria, ex-governador de São Paulo. Os tucanos têm acordo com MDB, Cidadania e União Brasil para apresentar, em 18 de maio, um nome de consenso rumo à eleição presidencial . À mesa, há outras possibilidades, como o próprio Leite, o deputado federal Luciano Bivar (União-PE) e a senadora Simone Tebet (MDB-MS)."É um cenário muito pobre para o Brasil não ter pelo menos uma terceira opção razoavelmente viável. Defendo que essa terceira via seja ampliada, que o PSD participe dessas discussões em nível nacional, por mais que tenha compromissos assumidos em estados", afirmou Aécio.Aécio Neves tem conversado com agentes políticos sobre a necessidade de uma terceira via. Nos encontros, ele também faz uma espécie de defesa de Leite. Nesta semana, por exemplo, esteve em São Paulo (SP) para falar com os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Michel Temer (MDB) . Antes, foi ao Rio de Janeiro (RJ) para um encontro com o prefeito Eduardo Paes (PSD) . Falou, ainda, com Paulinho da Força, do Solidariedade — que aderiu a Lula."[Leite] é alguém que tem a cara nova, moderno na visão de mundo e de país. Continuo achando ser o melhor nome. Temos de estar abertos ao surgimento de alguém que se mostre mais viável, mas não vejo, no cenário político, alguém com melhores condições do que ele", assinalou.O ex-governador mineiro trabalha por uma agenda de Eduardo Leite em Belo Horizonte. A ideia é levá-lo para conversas com lideranças empresariais, políticas e sociais do estado na primeira quinzena de maio. Em outubro último, o gaúcho, que renunciou recentemente ao Palácio Piratini, esteve em BH para angariar apoio rumo às prévias tucanas.Aécio não crê que João Doria será o nome de consenso definido pela coalizão PSDB-União-Cidadania-MDB. Por isso, pede "desprendimento" ao paulista em prol de Eduardo Leite. "Seria um gesto surpreendente para alguns, mas à altura dos grandes homens públicos do país, registrado mais à frente como algo extremamente relevante. Se ele terá grandeza para isso, o tempo dirá. Muitos acham que não, mas prefiro aguardar"."Ele [Doria] já foi informado por líderes de outros partidos e pelo presidente do PSDB de que seu nome não será indicado pelo conjunto de forças da terceira via - isso está claro por sua rejeição, que não é um demérito, mas um fato. Doria deveria assumir o papel de liderar esse processo, apoiando a candidatura de Eduardo Leite e levando-a à consagração da terceira via", sentenciou.Na semana passada, o entorno de Doria sofreu abalo com a saída do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, do posto de coordenador de pré-campanha . Ele foi substituído por Marco Vinholi, líder tucano em São Paulo, mas mostrou alívio pela "demissão"."Ufa! Comando que nunca fiz questão de exercer. Aliás, ele sabe as circunstâncias em que e o porque "aceitei" à época. Aliás, objetivo cumprido!", ironizou.