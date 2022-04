'Lulatman' e Alckmin como 'Robem': veja a charge publicada por Ciro Gomes

Charge publicada por Ciro Gomes, nesta quarta-feira (20/4) (foto: Redes Sociais/Reprodução) O pré-candidato às eleições presidenciais Ciro Gomes (PDT) publicou, nesta quarta-feira (20/4), uma charge que ironiza o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB).

No vídeo publicado pelo pedetista, Lula aparece como Batman, com o nome de 'Lulatman'. Já Alckmin aparece como "Robem", uma sátira do personagem Robin.





“O Cartonista T, sempre antenado, aproveitou a onda do lançamento do Batman no streaming e fez um vídeo temático sobre os SUPERAMIGOS! Assista, compartilhe com os amigos”, escreveu o pré-candidato.





Confira o vídeo:





O @CartunistaT, sempre antenado, aproveitou a onda do lançamento do Batman no streaming e fez um vídeo temático sobre os SUPERAMIGOS! Assista, compartilhe com os amigos e não perca: toda semana tem episódio novo na #CIROGAMES. pic.twitter.com/kV1TetO2p4 %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) April 20, 2022









Nas imagens, “Lulatman” joga cervejas em “Bolsoringa”. Em seguida, a charge brinca com as alianças petistas.





A charge critica o fato de que Lula aceitou fazer aliança com Alckmin, mesmo sendo “rival” do ex-tucano no passado, assim como fez a ex-presidente Dilma (PT) com o ex-presidente Michel Temer (MDB).