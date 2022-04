'Eu mudei, o Alckmin mudou e o Brasil mudou', diz Lula

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto: EVARISTO SA / AFP)



Leia: Alckmin confirma filiação ao PSB e fica mais próximo de ser vice de Lula “Eu mudei, o Alckmin mudou e o Brasil mudou”, escreveu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seu Twitter, nesta terça-feira (5/4).





Recém filiado à nova sigla, a indicação de Alckmin à chapa deve ser formalizada pelo PSB na próxima semana. Já a formalização de ambas as candidaturas, no entanto, deve ocorrer somente em maio, de acordo com informações levantadas pela âncora da CNN, Daniela Lima. Cotado para ser pré-candidato a vice-presidente da chapa de Lula, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB), tem recebido elogios constantes do petista. “Eu fui adversário do Alckmin, não inimigo. Feliz era o Brasil que tinha disputa entre dois partidos democráticos, porque existia debate civilizado, sobre programa de governo”, completou Lula.Recém filiado à nova sigla, a indicação de Alckmin à chapa deve ser formalizada pelo PSB na próxima semana. Já a formalização de ambas as candidaturas, no entanto, deve ocorrer somente em maio, de acordo com informações levantadas pela âncora da CNN, Daniela Lima.









“Ele [Lula] é, hoje, aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Aliás, ele representa a própria democracia porque ele é fruto da democracia. Não chegaria lá, do berço humilde que sempre foi, se não fosse o processo democrático. Por ter conhecido as vicissitudes, é que, na realidade, interpreta esse sentimento da alma nacional”, disse Alckmin.

