Alckmin confirma filiação ao PSB e fica mais próximo de ser vice de Lula

(foto: Evaristo Sá/AFP)

O tempo da mudança chegou! Depois de conversar muito e ouvir muito eu decidi caminhar com o Partido Socialista Brasileiro - PSB. O momento exige grandeza política, espírito público e união. pic.twitter.com/V2gwlEQdHI %u2014 Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) March 18, 2022

Depende de Alckmin

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin confirmou nesta sexta-feira a filiação ao PSB e, com isso, a virtual candidatura dele a vice-presidente da República na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tentará na disputa eleitoral deste ano conquistar o seu terceiro mandato presidencial.Leia: Presidente do PSB: 'Alckmin só não será vice se o Lula não quiser' Ex-tucano, desde a fundação do partido, Alckmin deixou o PSDB em dezembro passado após discordar da liderança do atual governador de São Paulo, João Doria, que passou a comandar também a legenda não só no estado como também no plano nacional ao conseguir a indicação do partido como virtual candidato a presidente da República - a confirmação da candidatura de Doria, com a dos demais candidatos, depende agora de convenção partidária, conforme prevê a legislação eleitoral.Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, partido aliado ao PT de Lula, já havia anunciado a filiação de Alckmin desde o início deste ano. Afirmando em todas as ocasiões, desde então, que a filiação do ex-tucano ao partido que ele comanda dependeria exclusivamente da vontade do governador.Além disso, Siqueira, também deixou a porta aberta para que Alckmin, ao se filiar ao PSB, tivesse a garantida também da a vaga de vice na chapa de Lula."Ele é convidado ( a se filiar ao PSB), bem-vindo e só não vem se não quiser", afirmou durante entrevista ao UOL. "Também só não será vice se o presidente Lula não quiser", afirmou também Siqueira em fevereiro passado durante a mesma entrevista.