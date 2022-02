Presidente do PSB: 'Alckmin só não será vice se o Lula não quiser'

AM

De acordo com Siqueira, o ex-governador só não será o candidato a vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se o petista recuar da ideia.

“Ele é convidado, bem-vindo e só não vem se não quiser”, afirmou durante entrevista ao UOL. “Também só não será vice-candidato se o presidente Lula não quiser”.

Em entrevista à Rádio Progresso, de Juazeiro do Norte, no Ceará, nesta quinta-feira (17/2), o ex-presidente afirmou que se Geraldo Alckmin for seu vice, os dois vão fazer uma “governança exemplar”.





Lula foi questionado sobre quem decide quem será o vice. “Obviamente que eu levo em conta o meu partido e aliados, mas eu tenho poder de dizer se quero ou não quero. Ninguém vai me por um vice que eu não quero”, disse.





Ainda de acordo com Lula, ele quer mostrar ao povo brasileiro que não é “candidato do PT”, e sim “de um movimento pela recuperação da democracia do país”.