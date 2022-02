Fux sobre Petrópolis: 'Não são apenas números. Impossível não se emocionar'

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, falou, nesta quinta-feira (17/2), sobre a tragédia provocada pelas chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

“Pais perderam os seus filhos, filhos se tornaram órfãos, idosos não conseguiram se evadir a tempo. É impossível não se emocionar com os relatos de quem cavou a lama com as próprias mãos em busca de seus entes queridos que se encontram desaparecidos. Centenas de famílias perderam as suas casas e os seus bens. Não será fácil a reconstrução da cidade”, disse.