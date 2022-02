'Nasci de novo', diz sobrevivente de ônibus levado pela água em Petrópolis

Passageiros ficam ilhados na lateral do ônibus, em Petrópolis (foto: Redes Sociais/Reprodução )

Luciano Nascimento, de 26 anos, estava a caminho do trabalho quando foi surpreendido pelo temporal que devastou a cidade de Petrópolis , na Região Serrana do Rio de Janeiro, na terça-feira (15/2). O jovem, morador do Bairro Mosela, foi um dos sobreviventes de um ônibus levado pela enxurrada.