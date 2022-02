Petrópolis já tem 105 mortes confirmadas após temporal

Subiu para 105 o número de mortos em consequência do temporal que atingiu Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, nessa terça-feira (15/2). A informação foi confirmada por meio de nota da Secretaria de Estado de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Até o momento, segundo a pasta, 24 pessoas foram resgatadas com vida pelos bombeiros. “Mais de 500 militares trabalham no atendimento à população em salvamentos diversos. Equipes especializadas em resgate em desabamentos e busca e salvamento com cães foram enviadas para reforçar o socorro, com apoio de viaturas do tipo 4x4 e botes. Aeronaves das forças de segurança do estado também chegam na cidade para auxiliar nas operações”, informa a Secretaria.