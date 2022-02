Caixa anuncia caminhão-agência e saque do FGTS em Petrópolis

Segundo o banco, a data de chegada do caminhão-agência depende das condições de acesso ao local (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)





A Caixa anunciou hoje (17) medidas de apoio a moradores de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, atingida por fortes chuvas nos últimos dias.









Dentre as medidas, estão a liberação do Saque Calamidade do FGTS aos moradores das regiões atingidas, condições especiais para pagamento de financiamentos habitacionais, análise facilitada para acionamento de seguros da Caixa Seguridade, pausa em financiamentos para hospitais, além de identificação de empreendimentos e obras públicas em situação crítica, para atuação dos poderes públicos.





Saque do FGTS



Parte dos moradores de Petrópolis já está habilitada a solicitar o Saque Calamidade do FGTS, até 2 de maio. Os moradores das novas áreas afetadas, conforme endereços a serem identificados pela Defesa Civil municipal, poderão também solicitar o saque.





O banco informou que auxiliará o município no envio de toda a documentação necessária para a habilitação “tempestiva” do Saque Calamidade do FGTS.





Caminhão-agência



Segundo o banco, a data de chegada do caminhão-agência depende das condições de acesso ao local. A unidade móvel de atendimento funcionará das 8h às 16h.









Ver galeria . 21 Fotos Equipes de resgate procuram sobreviventes em meio à lama e escombros de um deslizamento de terra em Petrópolis (RJ). Temporal em 15 de fevereiro arrasou a cidade, deixando mortos e desaparecidos (foto: Carl de Souza/AFP )

O caminhão oferece os mesmos serviços de uma agência, como atendimento aos beneficiários do Auxílio Brasil, do abono salarial e do FGTS. A movimentação de dinheiro em espécie estará disponível por meio de caixa eletrônico instalado no veículo.





Contratos Habitacionais



A Caixa informou ainda que possibilita a pausa de até 90 dias nos contratos de financiamento habitacional nas regiões atingidas, mediante solicitação. Também será possível incorporar as prestações no saldo devedor dos clientes inadimplentes das regiões atingidas.





O banco disse ainda que dará suporte aos clientes para acionamento de seguro habitacional e procedimentos para pagamento de indenizações, de forma imediata.





Habitação Social



Segundo o banco, serão enviadas equipes de arquitetos, engenheiros e técnicos à região para prestar o apoio necessário às habitações sociais atingidas e adoção de medidas necessárias.





De acordo com a Caixa, a Secretaria de Obras da Prefeitura de Petrópolis terá apoio técnico para levantamento dos danos e estimativa de custos para a recuperação de obras em andamento ou edificações atingidas, como pontes, vias de acesso, abastecimento de água, postos de saúde e escolas, dentre outras.