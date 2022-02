Buscas por sobreviventes em escolas de Petrópolis continuam; veja vídeo

Buscas continuam em escola tomada pela enxurrada, em Petrópolis (foto: Reprodução de vídeo)



As cadeiras soterradas, pedaços de galhos e a lama tomaram conta das salas de aula. “Continua a busca aqui agora”, escreveu um morador de Petrópolis nas redes sociais. Na publicação, ele compartilha imagens da Escola Municipal Vereador José Fernandes da Silva, tomada pela enxurrada na terça-feira (15/2) , em Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro.As cadeiras soterradas, pedaços de galhos e a lama tomaram conta das salas de aula.









A população petropolitana se organizou em grupos virtuais para auxiliar as buscas, por trás das telas, com informações e imagens. O grupo divulga, ainda, locais de doações e vagas para voluntários.





A tragédia vitimou ao menos 104 pessoas , de acordo com a Defesa Civil, e deixou mais de 130 desaparecidos. A Prefeitura Municipal decretou luto oficial por três dias e as aulas estão suspensas até a sexta-feira.





“Só sabia chorar”, diz pai de estudante

Embora com os sinais de telefone e internet comprometidos pelo temporal, um pai conseguiu falar, por alguns segundos, com sua filha, que estava na Escola Municipal Vereador José Fernandes da Silva durante a tempestade. “Só sabia chorar”, desabafou.





A escola fica próxima ao Morro da Oficina, um dos locais mais atingidos pelas chuvas.





Pouco antes da tragédia, professores contam que os alunos chegaram a pedir para saírem mais cedo da escola, em razão da ameaça de chuva.



O pedido foi negado. Poucos minutos depois, uma área de vidro da escola se rompeu com a água e a lama que descia do Morro da Oficina. A história foi divulgada pelo portal Uol.





Com a água subindo, alguns alunos tentaram quebrar as janelas de vidro e pular do segundo andar, mas desistiram.



Outro tentou fazer o mesmo movimento e se feriu no rosto. Por fim, os adultos decidiram quebrar as janelas e ajudar os estudantes a saltarem para o prédio ao lado. A escola divide parede com um pronto-socorro.









Veja o vídeo:

Mais tarde, funcionários e alunos desobstruiram o caminho e a escada até a porta da frente. O restante das pessoas, que estavam presas no prédio, conseguiram deixar o local. O grupo se abrigou no pronto-socorro e em uma academia de lutas próxima.