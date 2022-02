Moro: 'Únicas reformas que Lula gosta são as de Atibaia e do Guarujá'

Ex-juiz Sergio Moro (foto: Nelson Almeida/AFP) O candidato à Presidência Sergio Moro (Podemos) fez duras críticas, nesta quinta-feira (17/2), à fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), possível rival do ex-juiz nas eleições, que acredita em um Brasil que não precisa de reformas como a previdenciária e a trabalhista.

De acordo com Moro, as “únicas reformas que Lula gosta são as do sítio de Atibaia e do apartamento no Guarujá”.





“Vamos deixar bem claro: nosso projeto para o Brasil é reformista. Só modernizando o país voltaremos a crescer, com a criação de empregos e aumento da renda. Nosso projeto inclui reformas tributária e administrativa e o pacote ético, com prisão em segunda instância, fim da reeleição e extinção do foro privilegiado para todos, inclusive para o presidente da República. E isso é só o começo”, escreveu.

Nosso projeto inclui reformas tributária e administrativa e o pacote ético, com prisão em segunda instância, fim da reeleição e extinção do foro privilegiado para todos, inclusive para o Presidente da República. E isso é só o começo. %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) February 17, 2022





Na terça-feira (15/2), Lula disse em entrevista à rádio Banda B, de Curitiba, que não pretende fazer reformas no país.





Resposta foi dada depois que o ex-presidente foi questionado sobre o porquê, em seus dois mandatos, com uma base significativa no Congresso e boa aprovação popular, não tinha feito as reformas consideradas necessárias.





“Quem disse que o Brasil precisava das reformas? Quem disse isso era o setor empresarial, que queria se desfazer do país inteiro. Isso não é reforma. Em 2014, a Previdência era superavitária. O problema da Previdência é que se você não tiver emprego, não tem contribuinte, e se não tiver contribuinte é deficitária”, respondeu.





Lula lidera com folga as pesquisas eleitorais. Em segundo lugar, está o presidente Jair Bolsonaro (PL). Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro disputam o terceiro lugar.