Eduardo Bolsonaro critica 'vagabundos que fazem força contra o país'

Eduardo Bolsonaro (foto: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados ) O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) defendeu o pai, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi acusado de mentir para o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán depois de dizer que o Brasil não destrói a Amazônia.

De acordo com Eduardo, se “não fosse tanto vagabundo fazendo força contra, o país estaria mais estável com dólar mais equilibrado, com mais investimentos e empregos gerados”.





"A Amazônia ocupa cerca de 60% do território nacional, e 84% dela está igual quando Adão e Eva chegaram na Terra”, escreveu.





Ao primeiro-ministro, Bolsonaro disse que o Brasil foca na questão ambiental. "Nós preservamos 63% do nosso território. E não se encontra isso em praticamente nenhum outro país do mundo. Nós nos preocupamos até mesmo com o reflorestamento, coisa que não vejo nos países da Europa como um todo”, alegou o presidente.





A informação é falsa. De acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), o desmatamento na Amazônia em 2021 foi o maior em 10 anos.



Segundo os números do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), uma área de 10.362 km² foi destruída em no ano passado, patamar 29% maior do que em 2020.